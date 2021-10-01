Как повысить узнаваемость бренда

Каждый предприниматель знает, как важно сделать свой бренд узнаваемым. Ярким примером рекламы, которую распространяют сами люди, является упаковка. Так клиент, пришедший в магазин за одеждой, приобретя товар, уйдёт от вас с фирменным пакетом. Яркий, оригинальный дизайн упаковки будет притягивать к себе внимание прохожих. Небольшое вложение окупится многократно, сделав ваш бренд узнаваемым. Сегодня упаковка для одежды с логотипом является наиболее частым решением для создания пассивной рекламы и постоянного напоминания потенциальным клиентам о вас.

Изготовить качественную брендированную упаковку для ваших товаров могут профессионалы из компании Wellpacks. Интернет-магазин в Украине предлагает своим клиентам оригинальные решения по оптимальным ценам.

Необходимость оригинальной упаковки для разных видов бизнеса

Быть предпринимателем тяжело. Многие, кто только начинают свой путь в этом нелёгком деле часто задумываются: а нужно ли повышать узнаваемость бренда на этом этапе, не слишком ли мал мой бизнес и окупится ли такое вложение?

На самом деле, вне зависимости от того, на сколько велико ваше дело и на каком этапе развития оно находится, качественная упаковка необходима. Она помогает привлекать клиентов не хуже, чем рекламные листовки. Брендированная упаковка подойдёт, если вы:

индивидуальный предприниматель. У вас множество конкурентов на рынке. Яркий, оригинальный логотип на упаковке поможет выгодно выделиться среди них. Сейчас в тренде забота об окружающей среде. Приобретение биоразлагаемых пакетов может стать отличным ходом для создания своей собственной лояльной аудитории;

создаёте уникальные предметы своими руками. Мастера и мастерицы часто отправляют свои изделия заказчиком по почте или при помощи курьеров и служб доставки. Без качественной упаковки здесь не обойтись. Кроме того, самые опытные знают, что даже не самое лучшее изделие приятно получить в качественной упаковке. Аккуратная коробочка с логотипом порадует получателя, и в следующий раз он с большей вероятностью снова решит приобрести товар у вас;

службам доставки еды. В современном мире существует множество доставок. Чёрные или белые контейнеры для потребителя безлики. Люди не запоминают их и не привязывают к определённым брендам, предпочитая делать заказ у тех, чей сайт, например, окажется выше в поисковой выдаче браузера. В этом случае необходимо выбрать такую упаковку, которая покажется клиентам не просто удобной и функциональной, но ещё и интересной. Которая будет привлекать внимание. Тогда, пожелав снова сделать заказ, они вспомнят необычную упаковку и будут искать именно вашу доставку, как что-то знакомое и т.д.

Удобные пакеты с логотипами подходят для владельцев любого бизнеса. Не столь важно, руководите ли вы крупной международной сетью магазинов продовольственных товаров или предлагаете узкому кругу клиентов изделия по индивидуальным дизайнам. Узнаваемость бренда важна для каждого бизнеса. И работать над ней предприниматель должен постоянно.