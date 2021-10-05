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Досуг Сегодня, 15:3728
Как выбрать беговую дорожку

Чтобы поддерживать свое тело в форме, необязательно постоянно ходить в спортинвый зал. Заниматься можно и самостоятельно, стоит, например, купить беговую дорожку домой, на которой можно проводить тренировки.

Как выбрать беговую дорожку

Выбирая беговую дорожку для домашних тренировок, необходимо учитывать вес пользователя и скорость. На беговой дорожке можно качественно подготовиться к соревнованиям на многие дистанции, важно только правильно заниматься на тренажере. 

При выборе беговой дорожки необходимо учитывать следующие критерии:

  • тип дорожки - электрическая или механическая;
  • назначение тренажера - для начинающих, профессиональных тренировок и не только;
  • мощность двигателя в тренажере;
  • ширина бегового полотна, длина беговой дорожки;
  • скоростной режим - минимальная и максимальная скорости;
  • наличие наклона у дорожки и многое другое.

Бег и быстрая ходьба позволяют тренировать кардиосистему организма, поэтому беговая дорожка пользуется столь большим спросом. Профессиональным спортсменам лучше выбрать электрическую беговую дорожку, обладающую несколькими режимами тренировок. 

Механическая беговая дорожка – это на данный момент самый простой и дешевый вариант для покупателей. 

Особенности беговых дорожек

Устройство помогает не только держать себя в хорошей форме, избавиться от лишнего веса, а также укрепляет дыхательную систему. По количеству сжигаемых калорий дорожка может посоревноваться только с эллиптическим тренажером. 

Беговую дорожку для дома чаще всего приобретают для того, чтобы избавиться от лишних килограммов и при регулярных тренировках можно достичь поставленной цели. Беговая дорожка – крупногабаритный снаряд, поэтому возможность сложить его для более компактного хранения весьма пригодится, что можно отнести к преимуществам данного тренажера. 

Правильно используя беговую дорожку, можно повысить выносливость всего организма, привести фигуру в тонус. Приобрести беговую дорожку можно в холода, когда тренировки на улице пора перестать проводить, но отказываться вот от них вовсе не обязательно - домашний тренажер позволит проводить тренировки в любое удобное время, как только оно появится. 

Чтобы тренировки на дорожке были эффективными, необходимо проводить их с перерывами, чтобы мышцы успевали восстановиться. Стоит выбирать тренажеры с несколькими программами, возможностью регулировать скорость, выбирая таким образом нагрузку для организма. 

Беговая дорожка – прекрасная альтернатива в любую погоду не пропускать тренировок, пользоваться таким тренажером смогут практически все члены семьи, если нет противопоказаний для бега. 

Покупка беговой дорожки

На сайте интернет-магазина Спортзал представлен большой ассортимент моделей беговых дорожек, к каждой из которых прилагается описание, характеристики. Стоит сравнить критерии между собой, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант.

При необходимости всегда можно обратиться за консультированием к сотрудникам интернет-магазина Спортзал, которые помогут с выбором дорожки индивидуально с учетом предпочтений и пожеланий покупателя. 

На все купленные тренажеры предоставляется гарантийный период, поэтому можно не беспокоиться относительно надежности. Лучшая беговая дорожка для дома в обязательном порядке должна быть оснащена ключом безопасности, возможностью остановления тренажера. Можно заказать обратный звонок на сайте компании Спортзал, чтобы специалисты перезвонили и ответили на все интересующие вопросы по поводу тренажера и его покупки. 

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Как выбрать беговую дорожку
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