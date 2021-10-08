Хороший нотариус должен позаботиться о рекламе, чтобы у клиентов не было проблем с ее поиском. Веб-сайт, учетная запись в социальной сети – это реклама. Такую возможность для ознакомления с перечнем услуг должны предоставлять потенциальным клиентам хорошие нотариусы в Киеве, полный список которых с их адресами и контактами представлен здесь. Однако люди, заинтересованные в услугах нотариуса, часто не знают, сколько стоят отдельные услуги.

К сожалению, нотариальные услуги стоят недешево, особенно если речь идет о судебных издержках. Но услуги нотариуса необходимы во многих ситуациях, особенно когда дело касается исполнения завещания или передачи имущества. При каких еще обстоятельствах используются услуги нотариуса, и какие сборы следует ожидать в таком случае?

Виды и цена услуг нотариуса в Киеве

К сожалению, прайс-лист нотариуса на его сайте встречается редко. Обычно, чтобы узнать больше об услугах и связанных с ними расходах, клиенту придется необходимо связаться с нотариальной конторой по телефону или написать письмо на указанный адрес электронной почты.

На самом деле мало кто из жителей столицы знает, что нотариальные сборы фиксированы и установлены законом. Поэтому прейскурант в отдельных нотариальных конторах не должен отличаться, однако, это не всегда так.

Частные нотариусы в Киеве, например, часто формируют свой собственный прейскурант. Если вы обнаружили, что цена на услуги интересующего нотариуса значительно выше, чем у его конкурентов, это плохой знак. Кому понравится платить больше за услугу, которую может оказать другой нотариус не менее качественно? В этом случае рекомендуем вам отказаться от предложения такого специалиста, и поискать другого нотариуса с большим опытом работы и более лояльным подходом к оплате его труда.

Все ли нотариусы предлагают клиентам одинаковые услуги? Каждое агентство должно предлагать клиентам такие нотариальные действия:

урегулирование вопросов, связанных с завещанием или дарением;

нотариальные действия, а также записи и копии документов.

Гостям и жителям столицы, и ищущим профессиональную нотариальную контору, где они найдут соответствующий подход к клиенту, стоит воспользоваться удобной рубрикой на городском сайте Киева 44.

При выборе следует знать, что несомненным преимуществом нотариальной конторы является многолетний опыт работы. Знание законов Украины и умение ими пользоваться – это то, на чем должна быть основана работа хорошего учреждения. Проверьте отзывы о работе конторы. Широкая база довольных клиентов, уже воспользовавшихся услугами юридической фирмы, свидетельствует о том, что в ней работают надежные нотариусы.