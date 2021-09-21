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Недвижимость премиум-класса в Харькове: комфорт, безопасность и уют

Купить квартиру в Харькове стремятся люди среднего возраста, которые планируют улучшить свои жилищные условия, молодые семьи и студенты. Кого-то интересуют объекты на рынке вторичного жилья, а кто-то предпочитает только новострой. Для последней категории в Харькове проект башен High Hills предлагает недвижимость премиум-класса, которая обеспечит максимально комфортные условия для жизни и отдыха. Здесь есть 1-5 комнатные квартиры разной планировки и площади. Если интересует такая недвижимость, как двухкомнатная квартира Харьков купить предложит по адекватной цене у застройщика — девелоперской компании «Строй Сити» в рассрочку или с хорошей скидкой.

О комплексе High Hills в Харькове

Комплекс представляет собой две 22-ти этажные башни, которые объединены между собой 7-ми этажным стилобатом. Здесь планируется разместить офисные и торговые помещения. А с 8-го этажа начинается жилая недвижимость. Виды из каждой квартиры позволяют любоваться деловым центром Харькова, площадью Свободы и парком Горького. 

В комплексе созданы все условия для комфортного проживания, когда нет необходимости выходить за пределы комплекса — все объекты, обеспечивающие жизнедеятельность, находятся на территории. Это:

  • премиальный Food Market;
  • бассейн;
  • собственный парк;
  • подземный паркинг;
  • детский сад;
  • спортзал;
  • центр красоты и здоровья Fitness & SPA;
  • гриль-зона на крыше;
  • зона уличной торговли — стрит-ритейл;
  • ресторан;
  • Children Place — топовый магазин детской одежды.

Между ресторанами, торговыми площадями и квартирами — всего пару этажей, которые можно преодолеть на лифте. Поэтому комплекс в целом представляет собой единую экосистему.

К плюсам комплекса стоит отнести его отменную транспортную развязку — рядом находятся такие станции метро, как “Спортивная”, “Научная”. Территория оборудована сигнализацией, видеонаблюдением, на парковке действует пропускная система.

Двухкомнатная квартира в High Hills — Харьков, как на ладони

В комплексе High Hills 286 квартир, среди которых особым спросом пользуются двухкомнатные. У них современная планировка и отсутствие общих границ с лифтом, отсутствуют смежные комнаты. Окна располагаются на одну или разные стороны, но обязательно имеют прекрасный вид. В помещениях 3-метровые потолки, просторные коридор, зал и кухня.

Можно купить двухкомнатную квартиру, в которой кухня и гостиная будут объединены в одно пространство — получатся стильные апартаменты. Также из одной большой спальной комнаты можно сделать две детские более скромной площади. Эти вопросы можно решить с застройщиком — девелоперской компанией «Строй Сити». Такие квартиры — отличное решение для проживания семей с одним ребенком или семейной пары.

Жилье премиум-класса можно купить со скидками до 3,5% при условии, что внесена 100%-ая оплата стоимости. Также предлагается рассрочка — платится первоначальный взнос в размере 30%, а оставшуюся сумму можно вносить по частям. По всем вопросам следует обращаться к опытным менеджерам, набрав номер контактного телефона.

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