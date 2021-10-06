Преимущества услуги срочный выкуп автомобиля

Нет времени на переговоры о продаже автомобиля? Не напрягайтесь и избавьте себя от головной боли.

Продажа автомобиля займет всего несколько минут на этом сайте. Сообщите основную информацию, и вы сразу же получите бесплатную онлайн-оценку без каких-либо обязательств по покупке вашего автомобиля. Компания, которая занимается автовыкупом осуществила уже тысячи операций по срочной покупке автомобилей. Здесь покупают и оплачивают вашу машину на месте.

Как срочно продать автомобиль?

Шаг 1. Бесплатная онлайн-оценка автомобиля

Если вы хотите продать свой подержанный автомобиль, заполните форму, которую вы найдете на сайте компании, чтобы оценить автомобиль. Введите все данные о своем автомобиле, и менее чем через 12 часов вы получите электронное письмо с оценкой автомобиля и предложением приблизительной стоимости его покупки. Оценки реальны и основаны на специальных оценочных таблицах.

Шаг 2. Физическая экспертиза

Если вас устроила онлайн-оценка, свяжитесь с сотрудниками компании по электронной почте или по телефону, чтобы один из экспертов мог встретиться с вами и узнать реальное состояние вашего автомобиля. В зависимости от оценки и состояния транспортного средства (шины, листовой металл, техническое обслуживание) вам будет предложена точная оценка вашего автомобиля для покупки транспортного средства с оплатой на месте. Помните, что вы также можете обменять автомобиль или доставить его в качестве оплаты, а не просто продать.

Шаг 3. Получите деньги на месте

Если после окончательного физического осмотра предложение о покупке автомобиля вас устроит, компания оплатит вам его на месте. Она также бесплатно берет на себя все документы и управленческие расходы. С таким сервисом продать свой автомобиль очень просто, особенно если у вас есть непогашенные ссуды, долги или закладные.

Преимущества срочной продажи машины

Если вы думаете о продаже автомобиля частному лицу, подумайте о преимуществах, которые предлагает вам срочная продажа. Сэкономьте время, воспользовавшись процедурами смены владельца и оформлением документов для продажи автомобиля. Вам не придется размещать объявления о продаже вашего автомобиля. Все формальности по продаже будут выполнены и оплачены сервисом.

Часто задаваемые вопросы при продаже автомобиля

Когда я получу оценку?

Оценка поступает на месте после заполнения онлайн-формы, которая занимает всего одну минуту и предлагает ориентировочную рыночную цену. Оценка отображается на том же экране через несколько секунд после отправки формы.

Какие автомобили покупают?

Компания покупает все виды легковых автомобилей, фургонов и промышленных транспортных средств, классические и роскошные автомобили, импортные автомобили и даже мотоциклы.

Принимает ли компания машину в качестве оплаты?

Компания принимает автомобиль как часть оплаты, если, как ожидается, она соответствует минимальным требованиям по техническому обслуживанию и уходу.

Как рассчитывается стоимость машины?

Для расчета рыночной стоимости автомобиля эксперт-оценщик помимо своего опыта и знаний использует официальные таблицы GANVAM. В этих таблицах есть ссылки на оценки для каждой модели, а также мы ориентируется на рыночные цены на каждый момент.

Когда и как я получу платеж?

Оплата оговоренных денег поступает в момент подписания перевода, ждать несколько дней не нужно. Вы приезжаете на своей машине и уезжаете с деньгами, приспосабливаясь к своим потребностям, когда дело доходит до ее доставки.

Таким образом, услуга срочного выкупа автомобиля имеет множество преимуществ, когда вам необходимо как можно быстрее получить деньги за автомобиль.