 

Преимущества услуги срочный выкуп автомобиля

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Преимущества услуги срочный выкуп автомобиля

Нет времени на переговоры о продаже автомобиля? Не напрягайтесь и избавьте себя от головной боли. 

Продажа автомобиля займет всего несколько минут на этом сайте. Сообщите основную информацию, и вы сразу же получите бесплатную онлайн-оценку без каких-либо обязательств по покупке вашего автомобиля. Компания, которая занимается автовыкупом осуществила уже тысячи операций по срочной покупке автомобилей. Здесь покупают и оплачивают вашу машину на месте.

 Как срочно продать автомобиль?

 Шаг 1. Бесплатная онлайн-оценка автомобиля

  Если вы хотите продать свой подержанный автомобиль, заполните форму, которую вы найдете на сайте компании, чтобы оценить автомобиль. Введите все данные о своем автомобиле, и менее чем через 12 часов вы получите электронное письмо с оценкой автомобиля и предложением приблизительной стоимости его покупки. Оценки реальны и основаны на специальных оценочных таблицах.

  Шаг 2. Физическая экспертиза

  Если вас устроила онлайн-оценка, свяжитесь с сотрудниками компании по электронной почте или по телефону, чтобы один из экспертов мог встретиться с вами и узнать реальное состояние вашего  автомобиля. В зависимости от оценки и состояния транспортного средства (шины, листовой металл, техническое обслуживание) вам будет предложена точная оценка вашего автомобиля для покупки  транспортного средства с оплатой на месте. Помните, что вы также можете обменять автомобиль или доставить его в качестве оплаты, а не просто продать.

   Шаг 3. Получите деньги на месте

   Если после окончательного физического осмотра предложение о покупке автомобиля вас устроит, компания оплатит вам его на месте. Она также бесплатно берет на себя все документы и управленческие расходы. С таким сервисом продать свой автомобиль очень просто, особенно если у вас есть непогашенные ссуды, долги или закладные.

   Преимущества срочной продажи машины

 Если вы думаете о продаже автомобиля частному лицу, подумайте о преимуществах, которые предлагает вам срочная продажа. Сэкономьте время, воспользовавшись процедурами смены владельца и оформлением документов для продажи автомобиля. Вам не придется размещать объявления о продаже вашего автомобиля. Все формальности по продаже будут выполнены и оплачены сервисом. 

   Часто задаваемые вопросы при продаже автомобиля

    Когда я получу оценку?

    Оценка поступает на месте после заполнения онлайн-формы, которая занимает всего одну минуту и предлагает ориентировочную рыночную цену. Оценка отображается на том же экране через несколько секунд после отправки формы. 

    Какие автомобили покупают?

    Компания покупает все виды легковых автомобилей, фургонов и промышленных транспортных средств,  классические и роскошные автомобили, импортные автомобили и даже мотоциклы.           

     Принимает ли компания машину в качестве оплаты?

     Компания принимает автомобиль как часть оплаты, если, как ожидается, она соответствует минимальным требованиям по техническому обслуживанию и уходу. 

     Как  рассчитывается стоимость машины?

     Для расчета рыночной стоимости автомобиля эксперт-оценщик помимо своего опыта и знаний использует официальные таблицы GANVAM. В этих таблицах есть ссылки на оценки для каждой модели, а также мы ориентируется на рыночные цены на каждый момент.

     Когда и как я получу платеж?

     Оплата оговоренных денег поступает в момент подписания перевода, ждать несколько дней не нужно. Вы приезжаете на своей машине и уезжаете с деньгами, приспосабливаясь к своим потребностям, когда дело доходит до ее доставки.

     Таким образом, услуга срочного выкупа автомобиля имеет множество преимуществ, когда вам необходимо как можно быстрее получить деньги за автомобиль.

 

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Преимущества услуги срочный выкуп автомобиля
Преимущества услуги срочный выкуп автомобиля
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