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Досуг Сегодня, 11:1987
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей

Утренний кофе можно заменить на бодрящий смузи из блендера, и организм скажет спасибо. Альтернатива надоевшим обычным супам — крем-супы и супы-пюре. У домашнего зефира вкус ярче и насыщеннее, а состав полезнее, чем у магазинного. Объединяет все эти лакомства способ приготовления. Для их готовки нужно купить блендер

Чтобы понять, какого типа девайс выбрать, стоит проанализировать особенности популярных разновидностей.

Монофункциональный погружной блендер

Самый простой и вариант — ручной блендер без дополнительных насадок и с минимальным количеством функций. В его комплектации нет ничего лишнего. Это одновременно преимущество и недостаток:

  • Плюс — потому что хранить гаджет без вспомогательных комплектующих гораздо проще. Места для него хватит в любом ящике. 
  • Минус — потому что функциональные возможности ограничены. Нельзя расширить их заменой насадки.

Для смузи ручной монофункциональный прибор подходит идеально. Правда, необходимо постоянно следить за остротой его ножей. Как только они затупляются, эффективность работы снижается в разы.

Также с помощью устройства можно делать многокомпонентные боулы, соусы, курды и конфитюры. Колоть лед таким блендером не получится, измельчать кофейные зерна и специи — тоже. 

К покупке блендера с минимальной комплектацией мотивируют три фактора:

  1. Бюджетность. Дешевле может стоить только ручной измельчитель. 
  2. Компактность. Маленький кухонный гаджет можно брать с собой даже в поездки.
  3. Простая эксплуатация. Нет сложностей со сборкой и с настройкой.

Ручной блендер со сменными насадками

Блендеры погружного типа бывают многофункциональными. Внушительный арсенал дополнительных функций обеспечивают сменные насадки. Они превращают гаджет в универсальный кухонный комбайн. В традиционном наборе аксессуаров портативный измельчитель, венчик, стакан. Некоторые производители дополнительно прилагают насадку для пюрирования и крюк для теста.

Стоят устройства с расширенной комплектацией дороже, но переплата — вполне оправдана. Их плюсы в увеличенной мощности, множестве функций, адаптивных настройках, легкой сборке и замене насадок.

Стационарный блендер

Модели стационарного типа — самые дорогие. Они удобны в использовании, не нуждаются в ручном контроле. Пока блендер работает, пользователь может заниматься своими делами. Рука не устает, а значит, готовка приносит только положительные эмоции.

Также в числе преимуществ:

  • Совместимость с большими объемами продуктов
    Заводские чаши вмещают до нескольких литров.
  • Долгая непрерывная работа
    Устройства адаптированы к нагрузкам, защищены от перегрева.
  • Защита от разбрызгивания
    При неправильном положении ручного блендера или использовании недостаточно глубокой емкости, брызги еды могут разлететься по кухне. Владельцам стационарных моделей эта проблема незнакома благодаря закрытой чаше.
  • Много режимов
    С помощью удобной электронной, механической или сенсорной системы управления можно выбирать скорости работы и необходимые функции.
  • Надежная установка
    На нижней части корпуса предусмотрены ножки, которые обеспечивают «сцепление» с поверхностью стола.

Выводы

Дефицит места на кухне — повод для покупки ручного блендера. Модель с одной функцией оптимальна для эксплуатации вне дома — например, на даче или в путешествиях. Многофункциональное решение целесообразно приобрести, если готовить с помощью блендера приходится часто, но объемы блюд — небольшие.

Настольный блендер хорош для кухни «полный фарш». По дизайну он отлично сочетается с другой кухонной техникой, а по функционалу превосходит погружные в несколько раз.

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