АКБ на айфон 8

У каждого владельца гаджета рано или поздно возникал вопрос “А не пора ли менять батарею?” И если вы еще на распутьи, то статья ниже специально для вас.
Почему нужно менять аккумулятор?
С каждым годом использования производительность батареи вашего гаджета значительно снижается. Аккумуляторы в айфонах и вовсе считаются максимально расходным материалом. И требует замены после 3-4 лет исправной работы. Потому подобные случаи не уникальны, а даже наоборот - характерны. И если вы владелец новенького смартфона, то уже сейчас морально готовьте себя к тому, что через три года нужно будет произвести замену.
Как понять когда следует заменить батарею?
Есть некоторые “звоночки” на которые нужно обратить внимание в первую очередь и сразу же принести телефон на диагностику в https://2mac.ua и последующую замену акб.
- телефон заметно тормозит - скорость выполнения команд стала заметно ниже;
- часто выключается при достаточном уровне заряда;
- неестественно быстро разряжается;
- может нагреваться без видимой причины;
- появились нехарактерные пятна на экране, щели между дисплеем и корпусом.
Потому если заметили такие неполадки, лучше сразу искать вариант замены. Ниже рассмотрим детальней особенности этого типа аккумулятора.
Основные характеристики акб айфон 8
- тип: полимерный; литий ионный;
- емкость: 1821 mAh;
- мощность: 500 циклов перезаряда.
Емкость аккумулятора для восьмого айфона небольшая в сравнении с той же седьмой моделью - 1960 mAh. Но новая батарея точно позволит вернуться к былой мощности смартфона. А это - бесперебойная работа при 14-ти и более часах разговоров или же до 40 часов воспроизведении музыки.
Правила использования нового акб для смартфона:
- обновиться до последней версии IOS;
- придерживаться эксплуатации в условиях комнатной температуры (от 16 до 22 градусов);
- заряжать телефон лучше без чехла;
- не разряжайте батарею полностью;
- оптимизируйте настройки смартфона - снижайте яркость экрана, используйте wi-fi вместо сотовой связи;
- использовать режим энергосбережения когда это возможно;
- изучить информацию про историю использования аккумулятора - для понимания как сэкономить потребление заряда в будущем;
Положительных моментов минимального вмешательства в действующий смартфон масса:
- экономия денег;
- минимальные временные затраты;
- отсутствие необходимости обучения и момента привыкания к функциям нового телефона;
- и старая добрая привычка.
При соблюдении всех правил использования и эксплуатации новый оригинальный акб iphone 8 станет решением проблемы и точно избавит от сбоев в работе девайса. Он точно прослужит верой и правдой, как минимум 3-4 года.