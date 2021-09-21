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Досуг Сегодня, 13:2354
АКБ на айфон 8

У каждого владельца гаджета рано или поздно возникал вопрос “А не пора ли менять батарею?” И если вы еще на распутьи, то статья ниже специально для вас.

Почему нужно менять аккумулятор?

С каждым годом использования производительность батареи вашего гаджета значительно снижается. Аккумуляторы в айфонах и вовсе считаются максимально расходным материалом. И требует замены после 3-4 лет исправной работы. Потому подобные случаи не уникальны, а даже наоборот - характерны. И если вы владелец новенького смартфона, то уже сейчас морально готовьте себя к тому, что через три года нужно будет произвести замену.

Как понять когда следует заменить батарею?

Есть некоторые “звоночки” на которые нужно обратить внимание в первую очередь и сразу же принести телефон на диагностику в https://2mac.ua и последующую замену акб.

  • телефон заметно тормозит - скорость выполнения команд стала заметно ниже;
  • часто выключается при достаточном уровне заряда;
  • неестественно быстро разряжается;
  • может нагреваться без видимой причины;
  • появились нехарактерные пятна на экране, щели между дисплеем и корпусом.

Потому если заметили такие неполадки, лучше сразу искать вариант замены. Ниже рассмотрим детальней особенности этого типа аккумулятора.

Основные характеристики акб айфон 8

  • тип: полимерный; литий ионный;
  • емкость: 1821 mAh;
  • мощность: 500 циклов перезаряда.

Емкость аккумулятора для восьмого айфона небольшая в сравнении с той же седьмой моделью - 1960 mAh. Но новая батарея точно позволит вернуться к былой мощности смартфона. А это - бесперебойная работа при 14-ти и более часах разговоров или же до 40 часов воспроизведении музыки.

Правила использования нового акб для смартфона:

  • обновиться до последней версии IOS;
  • придерживаться эксплуатации в условиях комнатной температуры (от 16 до 22 градусов);
  • заряжать телефон лучше без чехла;
  • не разряжайте батарею полностью;
  • оптимизируйте настройки смартфона - снижайте яркость экрана, используйте wi-fi вместо сотовой связи;
  • использовать режим энергосбережения когда это возможно;
  • изучить информацию про историю использования аккумулятора - для понимания как сэкономить потребление заряда в будущем;

Положительных моментов минимального вмешательства в действующий смартфон масса: 

  • экономия денег;
  • минимальные временные затраты;
  • отсутствие необходимости обучения и момента привыкания к функциям нового телефона;
  • и старая добрая привычка.

При соблюдении всех правил использования и эксплуатации новый оригинальный акб iphone 8 станет решением проблемы и точно избавит от сбоев в работе девайса. Он точно прослужит верой и правдой, как минимум 3-4 года.

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АКБ на айфон 8
АКБ на айфон 8
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