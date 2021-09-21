АКБ на айфон 8

У каждого владельца гаджета рано или поздно возникал вопрос “А не пора ли менять батарею?” И если вы еще на распутьи, то статья ниже специально для вас.

Почему нужно менять аккумулятор?

С каждым годом использования производительность батареи вашего гаджета значительно снижается. Аккумуляторы в айфонах и вовсе считаются максимально расходным материалом. И требует замены после 3-4 лет исправной работы. Потому подобные случаи не уникальны, а даже наоборот - характерны. И если вы владелец новенького смартфона, то уже сейчас морально готовьте себя к тому, что через три года нужно будет произвести замену.

Как понять когда следует заменить батарею?

Есть некоторые “звоночки” на которые нужно обратить внимание в первую очередь и сразу же принести телефон на диагностику в https://2mac.ua и последующую замену акб.

телефон заметно тормозит - скорость выполнения команд стала заметно ниже;

часто выключается при достаточном уровне заряда;

неестественно быстро разряжается;

может нагреваться без видимой причины;

появились нехарактерные пятна на экране, щели между дисплеем и корпусом.

Потому если заметили такие неполадки, лучше сразу искать вариант замены. Ниже рассмотрим детальней особенности этого типа аккумулятора.

Основные характеристики акб айфон 8

тип: полимерный; литий ионный;

емкость: 1821 mAh;

мощность: 500 циклов перезаряда.

Емкость аккумулятора для восьмого айфона небольшая в сравнении с той же седьмой моделью - 1960 mAh. Но новая батарея точно позволит вернуться к былой мощности смартфона. А это - бесперебойная работа при 14-ти и более часах разговоров или же до 40 часов воспроизведении музыки.

Правила использования нового акб для смартфона:

обновиться до последней версии IOS;

придерживаться эксплуатации в условиях комнатной температуры (от 16 до 22 градусов);

заряжать телефон лучше без чехла;

не разряжайте батарею полностью;

оптимизируйте настройки смартфона - снижайте яркость экрана, используйте wi-fi вместо сотовой связи;

использовать режим энергосбережения когда это возможно;

изучить информацию про историю использования аккумулятора - для понимания как сэкономить потребление заряда в будущем;

Положительных моментов минимального вмешательства в действующий смартфон масса:

экономия денег;

минимальные временные затраты;

отсутствие необходимости обучения и момента привыкания к функциям нового телефона;

и старая добрая привычка.

При соблюдении всех правил использования и эксплуатации новый оригинальный акб iphone 8 станет решением проблемы и точно избавит от сбоев в работе девайса. Он точно прослужит верой и правдой, как минимум 3-4 года.