Платный надежный хостинг для продвижения в сети

Услуги хостинга требуются любому сайту, однако те ресурсы, которые предлагаются бесплатно, не способны обеспечить нужный функционал, особенно если речь идет о крупном проекте. Продвижение бизнеса в сети любого формата, требует наличия большого количества инструментов. Благодаря им можно качественно представить продукт и обеспечить его реализацию.
Пользователям важно, чтобы пользование сайтом было удобно, тогда они охотнее совершают покупки, ведь никто не хочет заморачиваться и разбираться в чужой системе. Им нужно быстро и просто: нажал на кнопочку заказа, оплатил и ждешь доставки.
Что предлагает платный хостинг
Виртуальный хостинг представляет собой сервер с необходимыми инструментами и удобной панелью управления. Он может ограничиваться установленными лимитами и платформами программирования. Один IP-адрес позволяет разместить множество сайтов.
По формату они могут быть совершенно разными:
- одностраничники. Это самые простые веб-ресурсы, они подходят для начала бизнеса и рекламы услуги или товара, давая их полноценную характеристику;
- интернет-магазины. Многие продают товары разного назначения в сети, что довольно удобно и для владельцев, и для покупателей. Хостинг обеспечивает необходимыми дополнениями крупные коммерческие проекты;
- блоги и корпоративные сайты. Данные интернет-ресурсы рассказывают аудитории о компании, обсуждают первоочередные вопросы.
Любой контент поддерживается соответствующими ему инструментами.
Где заказать качественный хостинг
Чтобы обеспечить бесперебойную работу сайта, необходимо заказать надежный хостинг. Такие услуги предоставляются платно и задействуют множество возможностей. В компании RealHOST можно заказать качественный хостинг по выбранному тарифному плану. Они будут отличаться возможностями и параметрами:
- количеством почтовых ящиков;
- объемом хранилища e-mail;
- объемом диска;
- числом пользователей;
- доступом к протоколам FTP/FTPS и CIFS/SMB;
- ЦПУ;
- СУБД;
- ОЗУ;
- скоростью доступа;
- дисками.
Функционал предоставленного сервера будет максимально понятным даже для новичков. Специалисты компании всегда готовы прийти на помощь, если у пользователей возникнут сложности. Благодаря широкому ассортименту инструментов каждый владелец сайта может выбрать наиболее подходящие для его задач и целей.
Хотите продвигаться в сети – выбирайте надежный хостинг!