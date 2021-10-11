 

Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее

Досуг Сегодня, 13:2959
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее

Кухня, оборудованная самыми необходимыми бытовыми приборами, является мечтой каждой домохозяйки. Именно они позволяют легко и быстро творить кулинарные шедевры и поддерживать помещение в чистоте. Среди такого набора техники обязательно должна присутствовать посудомоечная машина, которая позволяет оградить домохозяйку от противного и нелюбимого занятия — мытья посуды.

Советы по выбору посудомоечной машины

Ранее такая техника считалась излишеством, однако сегодня посудомоечная машина – это потенциальный помощник в любой семье. Прежде чем приобрести прибор, необходимо обратить внимание на следующие критерии:

  • вместительность – на рынке представлены агрегаты вместительностью 4-17 комплектов посуды, для семьи из трех персон специалисты рекомендуют приобрести прибор на 9 комплектов;
  • тип установки – техника делится на частично и полностью встраиваемую, а также портативную;
  • дополнительные функции – отсрочка запуска, стерилизация, блокировка дверцы от детей, режим минимальной загрузки сделают пользование прибором максимально комфортным.

Бессмысленно выбирать технику с максимальным набором дополнительных функций: они сильно завышают ее стоимость, а в быту могут и вовсе не пригодиться.

Как увеличить срок эксплуатации посудомойки?

Повышенная влажность – это главный враг техники. После каждого пользования прибором его необходимо тщательно просушить. Не перегружайте агрегат и следуйте всем рекомендациям производителя, которые описаны в техническом паспорте. Следите за герметичностью всех соединений и проводите регулярные профилактические мероприятия, которые помогут вовремя выявить неисправность прибора, тем самым увеличив срок его службы.

 

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