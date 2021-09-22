Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать

Может ли современная компания обойтись без тайм-трекера? Это в достаточной степени риторический вопрос, поскольку обойтись можно без всего, только чего это будет стоить? В данном случае речь идет о том, что за отсутствие программы, учитывающей рабочее время, работодатель фактически платит собственными деньгами, поскольку заработная плата сотрудников уходит в никуда.

А точнее, она уходит на нужды трех самых главных убийц рабочего времени - это позднее начало работы (которое часто сочетается с ее ранним окончанием), многочисленные долгие перерывы и, конечно же, социальные сети, которые большинство работодателей совершенно справедливо считают злом в чистом виде. И учет рабочего времени позволяет им от этого зла избавиться.

Тайм-трекер сегодня нужен всем компаниям, однако есть направления, в которых он особенно востребован. Прежде всего, это компании, которые платят своим сотрудникам почасово, или такие, у которых много персонала с неполной занятостью: даже если сотрудники имеют свободный график, они должны отработать определенное количество часов.

Очень часто работодатель сталкивается с печальной ситуацией, когда он платит удаленной команде за выполнение какого-то проекта, а исполнители затягивают сроки и пропускают все дедлайны. Чтобы не платить зря и быть уверенным в том, что исполнители именно работают, заказчик также использует тайм-трекер.

Надо сказать, что учет рабочего времени программа позволяет сделать настолько комфортным, что ею пользуются и фрилансеры, ведь далеко не всегда человек не работает по злому умыслу. Многие отвлекающие факторы становятся настолько привычными, что их, к сожалению, даже не замечают. Результат - вместо двух проектов фрилансер едва-едва справляется с одним.

Благодаря тайм-трекеру удается не только проанализировать, на что уходит время, но и сделать рабочий день, а значит, и работу компании в целом, более продуктивным. Многие сотрудники даже сами не подозревают о том, насколько часто они отвлекаются от работы, и тем более не считают, что это наносит какой-то ущерб компании. Хорошая программа учета рабочего времени помогает им с самодисциплиной.

С ее помощью также можно фиксировать нарушения рабочей дисциплины, увидеть признаки профессионального выгорания (потому что, когда сотрудник слишком много работает сверхурочно - это тоже плохо) и проанализировать нагрузку на коллектив, чтобы понять, нужны ли еще дополнительные сотрудники или нет.