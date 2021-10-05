 

Как правильно выбирать колеса для тележки

Досуг Сегодня, 20:2252
Как правильно выбирать колеса для тележки

В разнообразии современных колес для тележек очень просто растеряться. А ведь правильный выбор весьма важен. Если установить первые попавшиеся колесные опоры, можно не только вывести оборудование из строя, но и причинить вред тому, кто будет им управлять. Как же не ошибиться в подобной ситуации?

Выбираем правильно

Моментов, на которые следует обращать внимание при выборе колес для тележек, может быть множество. Основными из них являются:

  • грузоподъемность;

  • диаметр;

  • внешняя среда;

  • материал изготовления;

  • особенности полов.

Первое, с чего нужно начать, – это определить общий вес оборудования и груза, а затем рассчитать, какая нагрузка будет приходиться на одну колесную опору. При этом следует учесть, что в действительности она никогда не распределяется равномерно. Причина – неровная поверхность, по которой приходится перемещать грузы. В какой-то момент одно из колес может зависнуть, и нагрузка распределится на оставшиеся три, а при транспортировке жидкостей – и вовсе на два. Таким образом, если четырехколесная платформенная тележка с грузом весит 1 200 кг, то грузоподъемность одной опоры должна составлять не менее 400 кг. Лучше, если она будет еще выше. Тогда при необходимости на ней можно перевезти более тяжелый груз.

В зависимости от нагрузки следует выбирать и диаметр колес. Чем она выше, тем больше нужен размер. В этом случае колеса будут легче катиться, потребуется меньше усилий для того, чтобы сдвинуть тележку с места.

При выборе диаметра следует обращать внимание и на условия эксплуатации. К примеру, для коротких перевозок в тесном пространстве лучше всего использовать колеса с размерами в 75–100 мм. Для перемещения грузов на дальние дистанции следует задействовать колесные опоры с диаметрами в 125–200 мм.

Не менее важным моментом являются условия внешней среды. Именно от них будет зависеть выбор материала. Если в процессе эксплуатации колесам придется контактировать с агрессивными химикатами, следует отдать предпочтение вариантам, выполненным их полимеров (полиамид, полипропилен, полиуретан). Использовать резину в таких условиях не рекомендуется.

Следует помнить о нюансе. Если контактный слой колес твердый, они наилучшим образом подойдут для использования на гладких поверхностях, т. е. без особых препятствий. Трогать с места и толкать такие тележки будет очень просто. Им не страшны острые и режущие обломки, стальная стружка или куски стекла. Однако на некоторых типах полов они будут создавать много шума. Чтобы двигаться тише, им нужна мягкая опорная поверхность.

Колеса с контактным слоем из резины рекомендуется использовать на неровных и грубых полах, на асфальте. Они погасят ударные нагрузки и вибрации, обеспечат надежное сцепление с поверхностью и тихое передвижение. Серая резина к тому же не будет оставлять после себя никаких следов.

Как правильно выбирать колеса для тележки

Еще один совет

Подобное оборудование должно выдерживать большую нагрузку, обеспечивать безопасность и сохранность груза. Именно поэтому, решив купить колеса для тележек в Украине, следует отдавать предпочтение надежным, проверенным производителям. При этом вовсе не обязательно искать зарубежных поставщиков. Продукция от таких производителей, как компания «Фрегат», ничем не уступает европейским аналогам. Более того, она разработана и выпущена с учетом отечественных стандартов и реалий. Использование таких колес будет правильным и экономически оправданным решением.

Источник: fregat.com.ua

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, колеса, тележка, 7dniv, 7dnivinfo  
Как правильно выбирать колеса для тележки
Как правильно выбирать колеса для тележки
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
АКБ на айфон 8
АКБ на айфон 8
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей
Преимущества услуги срочный выкуп автомобиля
Преимущества услуги срочный выкуп автомобиля
Недвижимость премиум-класса в Харькове: комфорт, безопасность и уют
Недвижимость премиум-класса в Харькове: комфорт, безопасность и уют
Нотариусы в Киеве
Нотариусы в Киеве
Как выбрать беговую дорожку
Как выбрать беговую дорожку
Как повысить узнаваемость бренда
Как повысить узнаваемость бренда
Перевозка неисправного автомобиля: что следует знать об эвакуаторах?
Перевозка неисправного автомобиля: что следует знать об эвакуаторах?

Новости по теме

Как и из чего делать самокрутки
Как и из чего делать самокрутки
5-окт-2021, 14:15
5 советов по поиску подходящей логистической компании
5 советов по поиску подходящей логистической компании
15-сен-2021, 18:10
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
2-сен-2021, 16:51
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
20-авг-2021, 19:09
Как выбрать бензопилу, разновидности цепных пил
Как выбрать бензопилу, разновидности цепных пил
17-авг-2021, 08:58

Последние новости

20:15
Экономика
Впервые за полгода стоимость биткойна превысила 60 тысяч долларов
19:28
События
Почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили
17:35
События
Первой в Украине перешла в красную зону карантина Херсонская область
17:31
События
В Токио мужчина напал с ножом на людей возле банкомата и ранил двоих человек
17:26
События
Ляшко назвал единственный способ как проехать в поезде или автобусе пассажиру без прививки от Covid-19
14:08
События
В России заявили, что о новом контракте на транзит газа с Украиной говорить рано
14:04
События
При взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек, много раненых
12:12
События
Ракетное вооружение Украине передаст Британия
11:31
События
Британец обошел 51 паб, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса
11:22
События
Отказ от транзита газа через Украину проблемами украинской ГТС объяснила Венгрия
10:30
События
Два военных корабля Украина собирается купить у Британии
10:28
События
Из-за требования надеть маску пассажир на борту авиарейса Ларнака - Киев закатил скандал
10:15
События
Несмотря на вакцинацию президент Латвии подхватил коронавирус
10:11
События
Аэропорт "Киев" закроют на год
10:08
События
Что думают учителя об обязательной вакцинации
10:03
События
Самоуничтожающуюся картину загадочного Бэнкси продали с молотка на Sotheby's за $25 миллионов
09:55
События
С заражением крови госпитализировали экс-президента США Клинтона
09:07
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 октября 2021
Вчера, 2021-10-14
23:09
События
Зеленский заявил, что не все мужчины и не все украинцы являются защитниками Украины
23:07
События
Вытащить свои деньги из проблемного банка в 2014-м обманом пытались Зеленский и Шефир

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 октября 20211945
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 октября 20211611
Почему тянут с экспертизой вещества, найденного в кармане депутата Полякова не смогли объяснить в МВД1214
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 октября 20211193
Новые детали о судне "Балта", терпящем бедствие в Черном море раскрыли ВМС Украины1116
Что известно о новом флешмобе в школах и как им начали травить учителей739
Как будут с полицией контролировать наличие ковид-сертификатов у пассажиров объяснили в "Укрзализныце"731

Досуг

Как правильно выбирать колеса для тележки
Как правильно выбирать колеса для тележки
В разнообразии современных колес для тележек очень просто растеряться. А ведь правильный выбор весьма важен. Если установить первые попавшиеся колесные опоры, можно не только вывести оборудование из строя, но и причинить вред тому.
Сегодня, 20:2254
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Может ли современная компания обойтись без тайм-трекера? Это в достаточной степени риторический вопрос, поскольку обойтись можно без всего, только чего это будет стоить?
13-окт-2021, 13:40315
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Кухня, оборудованная самыми необходимыми бытовыми приборами, является мечтой каждой домохозяйки. Именно они позволяют легко и быстро творить кулинарные шедевры и поддерживать помещение в чистоте.
13-окт-2021, 13:29176
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Чтобы обеспечить бесперебойную работу сайта, необходимо заказать надежный хостинг.
12-окт-2021, 16:17221
АКБ на айфон 8
АКБ на айфон 8
У каждого владельца гаджета рано или поздно возникал вопрос “А не пора ли менять батарею?” И если вы еще на распутьи, то статья ниже специально для вас.
12-окт-2021, 13:23217
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей
Утренний кофе можно заменить на бодрящий смузи из блендера, и организм скажет спасибо. Альтернатива надоевшим обычным супам — крем-супы и супы-пюре. У домашнего зефира вкус ярче и насыщеннее, а состав полезнее, чем у магазинного. Объединяет все эти лакомства способ приготовления.
12-окт-2021, 11:19269

События

Почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили
Почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили
При Порошенко незаконная добыча янтаря превратилась в хорошо налаженный промысел, в котором участвовали десятки тысяч людей в Волынской, Ровенской и Житомирских областях.
Сегодня, 19:28218
Первой в Украине перешла в красную зону карантина Херсонская область
Первой в Украине перешла в красную зону карантина Херсонская область
Сегодня, 15 октября, Херсонская область перешла в "красную" зону карантина.
Сегодня, 17:3573
В Токио мужчина напал с ножом на людей возле банкомата и ранил двоих человек
В Токио мужчина напал с ножом на людей возле банкомата и ранил двоих человек
В столице Японии - Токио произошло чрезвычайное происшествие. Вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции Уэно.
Сегодня, 17:3160
Ляшко назвал единственный способ как проехать в поезде или автобусе пассажиру без прививки от Covid-19
Ляшко назвал единственный способ как проехать в поезде или автобусе пассажиру без прививки от Covid-19
С 21 октября у невакцинированных от COVID-19 останется единственный способ воспользоваться межобластным автобусом или поездом - предъявить ПЦР-тест, действующий 72 часа.
Сегодня, 17:2697
В России заявили, что о новом контракте на транзит газа с Украиной говорить рано
В России заявили, что о новом контракте на транзит газа с Украиной говорить рано
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что долгосрочный транзитный контракт РФ с Украиной будет действовать еще три с половиной года.
Сегодня, 14:0884
При взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек, много раненых
При взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек, много раненых
Во втором после Кабула по величине городе Афганистана - Кандагаре, который ранее захватили талибы, произошел взрыв в мечети.
Сегодня, 14:0480
7 Днів