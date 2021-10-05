Как правильно выбирать колеса для тележки

В разнообразии современных колес для тележек очень просто растеряться. А ведь правильный выбор весьма важен. Если установить первые попавшиеся колесные опоры, можно не только вывести оборудование из строя, но и причинить вред тому, кто будет им управлять. Как же не ошибиться в подобной ситуации?

Выбираем правильно

Моментов, на которые следует обращать внимание при выборе колес для тележек, может быть множество. Основными из них являются:

грузоподъемность;

диаметр;

внешняя среда;

материал изготовления;

особенности полов.

Первое, с чего нужно начать, – это определить общий вес оборудования и груза, а затем рассчитать, какая нагрузка будет приходиться на одну колесную опору. При этом следует учесть, что в действительности она никогда не распределяется равномерно. Причина – неровная поверхность, по которой приходится перемещать грузы. В какой-то момент одно из колес может зависнуть, и нагрузка распределится на оставшиеся три, а при транспортировке жидкостей – и вовсе на два. Таким образом, если четырехколесная платформенная тележка с грузом весит 1 200 кг, то грузоподъемность одной опоры должна составлять не менее 400 кг. Лучше, если она будет еще выше. Тогда при необходимости на ней можно перевезти более тяжелый груз.

В зависимости от нагрузки следует выбирать и диаметр колес. Чем она выше, тем больше нужен размер. В этом случае колеса будут легче катиться, потребуется меньше усилий для того, чтобы сдвинуть тележку с места.

При выборе диаметра следует обращать внимание и на условия эксплуатации. К примеру, для коротких перевозок в тесном пространстве лучше всего использовать колеса с размерами в 75–100 мм. Для перемещения грузов на дальние дистанции следует задействовать колесные опоры с диаметрами в 125–200 мм.

Не менее важным моментом являются условия внешней среды. Именно от них будет зависеть выбор материала. Если в процессе эксплуатации колесам придется контактировать с агрессивными химикатами, следует отдать предпочтение вариантам, выполненным их полимеров (полиамид, полипропилен, полиуретан). Использовать резину в таких условиях не рекомендуется.

Следует помнить о нюансе. Если контактный слой колес твердый, они наилучшим образом подойдут для использования на гладких поверхностях, т. е. без особых препятствий. Трогать с места и толкать такие тележки будет очень просто. Им не страшны острые и режущие обломки, стальная стружка или куски стекла. Однако на некоторых типах полов они будут создавать много шума. Чтобы двигаться тише, им нужна мягкая опорная поверхность.

Колеса с контактным слоем из резины рекомендуется использовать на неровных и грубых полах, на асфальте. Они погасят ударные нагрузки и вибрации, обеспечат надежное сцепление с поверхностью и тихое передвижение. Серая резина к тому же не будет оставлять после себя никаких следов.

Еще один совет

Подобное оборудование должно выдерживать большую нагрузку, обеспечивать безопасность и сохранность груза. Именно поэтому, решив купить колеса для тележек в Украине, следует отдавать предпочтение надежным, проверенным производителям. При этом вовсе не обязательно искать зарубежных поставщиков. Продукция от таких производителей, как компания «Фрегат», ничем не уступает европейским аналогам. Более того, она разработана и выпущена с учетом отечественных стандартов и реалий. Использование таких колес будет правильным и экономически оправданным решением.

Источник: fregat.com.ua