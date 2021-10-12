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Досуг Сегодня, 15:3648
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул

Горящие путевки в теплые края — лучший способ сменить осеннюю дождливую прохладу на яркое солнце и лазурь морской глади. И хотя на большинстве экзотических курортов высокий сезон стартует с приходом зимы, правильно подобрав локацию, проведете осенние каникулы не только без капризов погоды, но и с существенной выгодой для кошелька. Эксперты турпортала Poehalisnami.kz рассказали про топ-3 идеальных варианта для пляжного отдыха в золотую пору.

Паттайя, Таиланд

Когда на островах Таиланда еще вовсю идут дожди, в Паттайе можно с комфортом расслабляться на пляжах, не боясь внезапного ливня. Здесь количество осадков уменьшается уже с конца октября, а купаться в воде, прогретой до +26 °С — одно удовольствие. Температура воздуха круглый год составляет +29…+33 °С.

Купить путевку в Паттайю будет хорошим решением вне зависимости от того, как предпочитаете проводить отпускной досуг. Экстремалы катаются на водных лыжах и гидроциклах, занимаются парасейлингом и дайвингом. Аквапарки, океанариум, слоновья и крокодиловая фермы, интересные музеи отлично дополнят ваш пляжный отдых, если решили бронировать тур в Паттайю для каникул с детьми. А любителей развлечений ждут бары и клубы на знаменитой Walking street.

Занзибар, Танзания

Белоснежный песок и бирюзовые волны Индийского океана на Занзибаре почти как на Мальдивах, только отдых с перелетом в Танзанию обойдется гораздо дешевле. Период с конца октября по декабрь здесь характеризуется как короткий сезон дождей, но комфортному релаксу кратковременные ливни не помешают. Для сравнения, в ноябре на Занзибаре выпадает около 150 мм осадков, тогда как в апреле-мае их среднее количество — 360-470 мм, а в «сухом» январе — 80 мм. Столбик термометра днем не опускается ниже отметки +30 °С, вода прогрета до +28 °С.

Горящие туры на экзотический остров в основном подбирают для размеренного релакса на лоне великолепной природы. Пальму первенства семейной локации держат пляжи Пвани Мчангани и Кендва. Падже облюбовали поклонники кайтсерфинга, а в районах Нунгви и Мнемба отлично погружаться с аквалангом.

Гурманы придут в восторг от обилия фруктов и свежайших морепродуктов. Здесь можно дешево поужинать настоящими деликатесами — лобстерами, кальмарами, осьминогами. Фанатам легендарной группы Queen советуем посетить Стоун-Таун, где помимо исторических достопримечательностей, расположен дом Фредди Меркьюри. Еще одной «фишкой» Занзибара являются захватывающие сафари-туры — наблюдение за дикими животными в их естественной среде обитания гарантирует незабываемые эмоции и десятки ярких кадров. 

Акаба, Иордания

Если осенние поездки за границу к Красному морю стали доброй традицией, но египетские Шарм, Дахаб или Хургаду хочется сменить на что-то более «экзотическое», рекомендуем рассмотреть Акабу — главный курорт Иордании.

Октябрь и начало ноября здесь радуют теплом +26…+28 °С днем, водой, прогретой до +25 °С и полным отсутствием осадков. В такую погоду приятно расслабляться на пляже, а их в Акабе много: песчаные, каменистые и коралловые, общественные и принадлежащие отелям.

Для тех, кто считает, что купить тур за границу и дни напролет загорать на берегу — скучно, курорт предлагает массу других вариантов времяпровождения: дайвинг, не хуже, чем в Египте, водные развлечения, увлекательные экскурсии в пустыню Вади Рам, древний город Петру, к Мертвому морю. В дополнение — тропические фрукты, восточные рынки, вкусная национальная еда и недорогие путевки — и достойная альтернатива нашумевшим египетским курортам найдена!

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