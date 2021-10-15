Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?

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Не случайно, новое поколение ценителей музыки, которые росли в эру цифрового формата, проявляют неподдельный интерес к другим форматам из недалекого прошлого. Речь идет о виниле.
Продажи дисков из винила растут, звук его завораживает, но только в том случае, если правильно его настроить. В отличие от цифрового звучания, неаккуратность при установке проигрывателя может существенно исказить звучание.
Секреты лучшего звука
- Место установки
Идеальное место для установки проигрывателя – горизонтальная, низкорезонансная стойка, расположенная вдали от всех источников вибрации, в том числе и колонки.
Напольная стойка актуальна для бетонной основы, а на подвесном деревянном полу она усилит воздействие шагов. Чтобы избежать данных помех, рекомендуют устанавливать специальную навесную полку на крепких болтах и креплениях, которая полностью избавят вас от этой проблемы.
Большое количество проигрывателей оснащаются изоляцией, например, резиновыми ножками либо готовой системой полной подвески. Чем лучше изоляция, тем надежнее место установки проигрывающего устройства.
- Выравнивание проигрывателя
После грамотной установки необходимо убедиться, что все составляющие расположены строго горизонтально и игла точно устанавливается в канавку. Специалисты рекомендуют для проверки использовать спиртовой уровень.
Начинать проверку нужно с основы проигрывателя. Если стойка закреплена правильно, тогда выравнивание не понадобиться.
Если необходима подстройка, тогда нужно настроить ножки, проверить уровень опорного диска. Как правило, он фиксируется параллельно к цоколю. В случае непредвиденных ситуаций для выравнивания потребуется специальное приспособление, которое есть только у продавца.
- Настройка прижимной силы
Настройка тонарма и картриджа проводится одновременно. Проще всего, когда картридж уже установлен в тонарм. В этом случае нужно лишь настроить прижимную силу и задать смещение для компенсации скатывающей силы, действующей на внутреннюю сторону канавки. Обычно, производитель указывает в паспорте прижимную силу – 1,5-2,5 граммов и одно основное значение. С последнего следует начать настройку.
Не рекомендуют для получения самого лучшего звучания выходить за пределы указанного диапазона. Если звук ненасыщенный – прижимная сила большая, если звучание слишком агрессивное – значение низкое.
Добиться максимальной точности позволит специальная шкала для картриджа, которая может быть в разных модификациях: от дорогих цифровых до бюджетных пластиковых.