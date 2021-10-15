Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?

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Не случайно, новое поколение ценителей музыки, которые росли в эру цифрового формата, проявляют неподдельный интерес к другим форматам из недалекого прошлого. Речь идет о виниле.

Продажи дисков из винила растут, звук его завораживает, но только в том случае, если правильно его настроить. В отличие от цифрового звучания, неаккуратность при установке проигрывателя может существенно исказить звучание.

Секреты лучшего звука

Место установки

Идеальное место для установки проигрывателя – горизонтальная, низкорезонансная стойка, расположенная вдали от всех источников вибрации, в том числе и колонки.

Напольная стойка актуальна для бетонной основы, а на подвесном деревянном полу она усилит воздействие шагов. Чтобы избежать данных помех, рекомендуют устанавливать специальную навесную полку на крепких болтах и креплениях, которая полностью избавят вас от этой проблемы.

Большое количество проигрывателей оснащаются изоляцией, например, резиновыми ножками либо готовой системой полной подвески. Чем лучше изоляция, тем надежнее место установки проигрывающего устройства.

Выравнивание проигрывателя

После грамотной установки необходимо убедиться, что все составляющие расположены строго горизонтально и игла точно устанавливается в канавку. Специалисты рекомендуют для проверки использовать спиртовой уровень.

Начинать проверку нужно с основы проигрывателя. Если стойка закреплена правильно, тогда выравнивание не понадобиться.

Если необходима подстройка, тогда нужно настроить ножки, проверить уровень опорного диска. Как правило, он фиксируется параллельно к цоколю. В случае непредвиденных ситуаций для выравнивания потребуется специальное приспособление, которое есть только у продавца.

Настройка прижимной силы

Настройка тонарма и картриджа проводится одновременно. Проще всего, когда картридж уже установлен в тонарм. В этом случае нужно лишь настроить прижимную силу и задать смещение для компенсации скатывающей силы, действующей на внутреннюю сторону канавки. Обычно, производитель указывает в паспорте прижимную силу – 1,5-2,5 граммов и одно основное значение. С последнего следует начать настройку.

Не рекомендуют для получения самого лучшего звучания выходить за пределы указанного диапазона. Если звук ненасыщенный – прижимная сила большая, если звучание слишком агрессивное – значение низкое.

Добиться максимальной точности позволит специальная шкала для картриджа, которая может быть в разных модификациях: от дорогих цифровых до бюджетных пластиковых.