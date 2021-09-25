 

Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей

Досуг Сегодня, 14:3928
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей

В 2017 году в США создали сервис Cameo, где предложили пользователям заказывать видеоролики от звезд. В заявке необходимо описать адресата и указать текст обращения. Стоимость стартует от $25. Первыми на сайте «засветились» Чак Норрис, Линдси Лохан, Кейтлин Дженнер, Том Фелтон и даже Сара Джессика Паркер. Публика восприняла идею на ура, однако без казусов не обошлось. Несколько скандалов (из-за скрытых посылов, которые звезды озвучили по неосмотрительности), публичные извинения, более строгие фильтры – система стала популярной.

За 4 года по всему миру появились десятки аналогичных сайтов, в том числе, в Украине. Dwizh – удобный сервис поздравлений от звезд, на котором можно заказать видео в исполнении популярного блогера, спортсмена, артиста (вокалисты, ведущие, комики). Это настоящая находка для фанатов. Теперь не обязательно писать публичным персонам в социальных сетях и надеяться, что сообщение не затеряется среди сотен, а то и тысяч других уведомлений. Несколько кликов на сайте – и видеоролик ваш!

Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей

Как это работает

Маркетплейс предлагает заказать поздравление, мотивационное видео, розыгрыш или просто передать привет от лица знаменитости. Все, что нужно, – нажать на несколько кнопок:

  1. Найдите звезду. Можно воспользоваться поиском либо посмотреть весь список. Есть удобный рубрикатор по категориям, можно отфильтровать по стоимости услуги (от дешевых до дорогих, или наоборот).

  2. Укажите, что именно хотите услышать. Знаменитости важно знать, кого и с чем вы хотите поздравить, что сообщить. Пользователи заказывают сюрпризы ко дню рождения, сообщают пол будущего ребенка и другие важные новости, подшучивают над близкими. Поводов много, но что бы вы ни выбрали, не забудьте в заявке описать человека (его предпочтения, ценности, хобби – все, что поможет снять персонализированный ролик).

  3. Проверьте заявку. Вы ничего не забыли? Все верно? Подтвердите заказ и перейдите на страницу оплаты.

  4. Забирайте подарок через неделю. Именно столько времени потребуется на обработку заявки. Если требуется, процесс можно ускорить.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться (заполнить короткую анкету либо войти в систему через аккаунт Google, профиль Facebook).

От имени каких звезд можно заказать поздравление

Список селебритис постоянно пополняется. В категории «Актеры» вы найдете Дмитрия Ступку и Андрея Джеджулу, Валерию Маркову и Олю Соколюк, Солоху и Милу Кузнецову, Катю Делиеву, Бориса Барского, Гарика Бирчу и Прозрачного гонщика, а также других знаменитостей.

Среди «Авторов» можно встретить, например, Дмитрия Гордона, Валерия Жидкова, Георгия Делиева, Ирену Карпу, участников группы ТНМК. «Вокалисты» – Коля Серга, группа Aviator, Ell Kravchuk, Мила Нитич и другие.

Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей

Категорий много. Свои услуги предлагают актеры, бизнесмены, блогеры, ведущие, вокалисты, геймеры, журналисты, комики, модели, музыканты, поэты. Завершает список довольно экстравагантная категория – «Животные», за которой скрывается блогер Мишаня Бакуновицкий, популярный тик-токер. Цены на услуги стартуют от 200–300 гривен, есть предложения выше 30 000 гривен.

Интересно! Если в списке нет артиста, который вас интересует, администраторы сервиса попробуют его пригласить. Правда, для этого нужно внести предоплату. Обратите внимание, что среди звезд есть меценаты. Часть средств или вся сумма, вырученная за видеообращение, переходит в благотворительные фонды («Таблеточки», «Життєлюб», dobro.ua)

Как презентовать

Преподнесите сюрприз так, как считаете нужным. Отправьте в мессенджере или опубликуйте в социальных сетях, включите трансляцию на экран прямо во время торжества. В любом из случаев это будет эффектно! Если вы окажетесь рядом с адресатом и зафиксируете его реакцию на видео, то через время вам будет, что вспомнить!

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, поздравление, знаменитости, 7dniv, 7dnivinfo  
Как выбрать хороший интернет-магазин: покупка техники без рисков
Как выбрать хороший интернет-магазин: покупка техники без рисков
Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья
Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей
Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?
Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Как правильно выбирать колеса для тележки
Как правильно выбирать колеса для тележки
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
АКБ на айфон 8
АКБ на айфон 8
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей
Преимущества услуги срочный выкуп автомобиля
Преимущества услуги срочный выкуп автомобиля

Новости по теме

Юрий Бойко: Правительство обязано дать бюджетникам украинский газ по себестоимости
Юрий Бойко: Правительство обязано дать бюджетникам украинский газ по себестоимости
25-сен-2021, 09:31
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
Каркасные бассейны: главные преимущества и где купить
21-сен-2021, 12:51
Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
Где приобрести качественные крепежные изделия быстро и без излишних усилий?
19-сен-2021, 16:45
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
2-сен-2021, 16:12
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
23-авг-2021, 20:09

Последние новости

12:09
Политика
Обсудить евроинтеграционные законы на внеочередном заседании 21 октября может Рада
10:26
События
В Ирпене ультраправые из С14 зиговали на портрет главы "Муниципальной стражи"
10:24
События
Уже восемь часов под Ровно пылает мусорный полигон коммунального предприятия
10:22
Политика
На предложение Зеленского обменять его на пленных украинцев ответил Медведчук
10:20
События
Под Пермью в школе шестиклассник открыл стрельбу из ружья отца, желая отомстить однокласснице
10:18
События
Еще четыре области Украины с понедельника перешли в режим "красной" зоны эпидопасности по COVID-19
10:17
События
В российском поселке Сарс ученик устроил стрельбу в школе, но был быстро обезоружен
10:08
События
Украинца, который набил курьерский фургон нелегалами из Ирака задержали в Польше
10:06
События
Врач рассказал о здоровье голодающего Саакашвили
09:11
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 октября 2021
Вчера, 2021-10-17
23:29
События
Пережившая орбитальный полет актриса Пересильд рассказала о впечатлениях
23:26
События
Акция протеста против политики властей в отношении мигрантов прошла в Польше
23:20
События
Выиграли $18 миллионов. Россияне впервые в истории победили в чемпионате The International 10 по Dota-2
23:00
События
Instagram планирует потратить $0,4 млрд на привлечение подростковой аудитории
22:58
События
Украинец в Польше сделал "машину-собаку", чтобы собрать деньги на лечение двухлетнего сына
21:03
События
Крестных отцов запретили на Сицилии
19:39
События
В Британском музее обнаружили самое старое изображение привидения
18:58
События
Вакцинировать детей от 14 лет планируют в Украине
17:28
События
В Павлово появился страшный памятник молодоженам, пугающий прохожих
16:25
События
Что пишут в мировых СМИ о причинах и последствиях энергетического кризиса

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 октября 20212053
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 октября 20211779
В Украине появится Lidl – немецкая сеть супермаркетов с низкими ценами993
Почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили967
Зачем президент после скандалов с офшорами собрался с визитом в Лондон720
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 октября 2021584
Показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина анонсируют в Минздраве408

Досуг

Как выбрать хороший интернет-магазин: покупка техники без рисков
Как выбрать хороший интернет-магазин: покупка техники без рисков
Количество интернет-магазинов растет не по дням, а по часам. Новые виртуальные торговые точки открываются регулярно. Покупатели узнают о них из рекламы в социальных сетях или на популярных новостных сайтах.
Сегодня, 14:493
Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья
Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья
Среднестатистический украинец тратит на покупку продуктов не менее половины, а в некоторых случаях 2/3 семейного бюджета. С учетом того, что цены растут как на дрожжах, доля таких расходов стремительно увеличивается.
Сегодня, 14:4124
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей
В 2017 году в США создали сервис Cameo, где предложили пользователям заказывать видеоролики от звезд. В заявке необходимо описать адресата и указать текст обращения. Стоимость стартует от $25.
Сегодня, 14:3930
Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?
Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?
Не случайно, новое поколение ценителей музыки, которые росли в эру цифрового формата, проявляют неподдельный интерес к другим форматам из недалекого прошлого. Речь идет о виниле
Сегодня, 14:2739
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки в теплые края — лучший способ сменить осеннюю дождливую прохладу на яркое солнце и лазурь морской глади.
16-окт-2021, 15:36164
Как правильно выбирать колеса для тележки
Как правильно выбирать колеса для тележки
В разнообразии современных колес для тележек очень просто растеряться. А ведь правильный выбор весьма важен. Если установить первые попавшиеся колесные опоры, можно не только вывести оборудование из строя, но и причинить вред тому.
15-окт-2021, 20:22241

События

В Ирпене ультраправые из С14 зиговали на портрет главы "Муниципальной стражи"
В Ирпене ультраправые из С14 зиговали на портрет главы "Муниципальной стражи"
Под Киевом в Ирпене в воскресенье, 17 октября, ультраправые из С14 устроили акцию против ромов, которых обвиняют в избиении местного жителя.
Сегодня, 10:26102
Уже восемь часов под Ровно пылает мусорный полигон коммунального предприятия
Уже восемь часов под Ровно пылает мусорный полигон коммунального предприятия
Под Ровно в селе Бармаки пылает мусорный полигон коммунального предприятия, который спасатели пытаются потушить с ночи.
Сегодня, 10:2471
Под Пермью в школе шестиклассник открыл стрельбу из ружья отца, желая отомстить однокласснице
Под Пермью в школе шестиклассник открыл стрельбу из ружья отца, желая отомстить однокласснице
В России 12-летний шестиклассник пришел в школу с карабином и открыл стрельбу, желая отомстить однокласснице.
Сегодня, 10:2079
Еще четыре области Украины с понедельника перешли в режим "красной" зоны эпидопасности по COVID-19
Еще четыре области Украины с понедельника перешли в режим "красной" зоны эпидопасности по COVID-19
С понедельника, 18 октября, четыре области Украины вошли в "красный" уровень эпидемической опасности по заболеваемости COVID-19
Сегодня, 10:18139
В российском поселке Сарс ученик устроил стрельбу в школе, но был быстро обезоружен
В российском поселке Сарс ученик устроил стрельбу в школе, но был быстро обезоружен
После чудовищной трагедии в Перми, где студент Тимур Бекмансуров, устроил бойню в государственном национальном университете, в результате чего погибли восемь человек, из этого российского региона снова пришли тревожные новости.
Сегодня, 10:1784
Украинца, который набил курьерский фургон нелегалами из Ирака задержали в Польше
Украинца, который набил курьерский фургон нелегалами из Ирака задержали в Польше
В Польше продолжается серьезный миграционный кризис. Власти пытаются установить мощный заслон на пути нелегалов из стран Азии и Ближнего Востока в Европу, а граждане считают эти меры чрезмерными и устраивают акции протеста.
Сегодня, 10:0877
7 Днів