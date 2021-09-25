Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей

В 2017 году в США создали сервис Cameo, где предложили пользователям заказывать видеоролики от звезд. В заявке необходимо описать адресата и указать текст обращения. Стоимость стартует от $25. Первыми на сайте «засветились» Чак Норрис, Линдси Лохан, Кейтлин Дженнер, Том Фелтон и даже Сара Джессика Паркер. Публика восприняла идею на ура, однако без казусов не обошлось. Несколько скандалов (из-за скрытых посылов, которые звезды озвучили по неосмотрительности), публичные извинения, более строгие фильтры – система стала популярной.

За 4 года по всему миру появились десятки аналогичных сайтов, в том числе, в Украине. Dwizh – удобный сервис поздравлений от звезд, на котором можно заказать видео в исполнении популярного блогера, спортсмена, артиста (вокалисты, ведущие, комики). Это настоящая находка для фанатов. Теперь не обязательно писать публичным персонам в социальных сетях и надеяться, что сообщение не затеряется среди сотен, а то и тысяч других уведомлений. Несколько кликов на сайте – и видеоролик ваш!

Как это работает

Маркетплейс предлагает заказать поздравление, мотивационное видео, розыгрыш или просто передать привет от лица знаменитости. Все, что нужно, – нажать на несколько кнопок:

Найдите звезду. Можно воспользоваться поиском либо посмотреть весь список. Есть удобный рубрикатор по категориям, можно отфильтровать по стоимости услуги (от дешевых до дорогих, или наоборот). Укажите, что именно хотите услышать. Знаменитости важно знать, кого и с чем вы хотите поздравить, что сообщить. Пользователи заказывают сюрпризы ко дню рождения, сообщают пол будущего ребенка и другие важные новости, подшучивают над близкими. Поводов много, но что бы вы ни выбрали, не забудьте в заявке описать человека (его предпочтения, ценности, хобби – все, что поможет снять персонализированный ролик). Проверьте заявку. Вы ничего не забыли? Все верно? Подтвердите заказ и перейдите на страницу оплаты. Забирайте подарок через неделю. Именно столько времени потребуется на обработку заявки. Если требуется, процесс можно ускорить.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться (заполнить короткую анкету либо войти в систему через аккаунт Google, профиль Facebook).

От имени каких звезд можно заказать поздравление

Список селебритис постоянно пополняется. В категории «Актеры» вы найдете Дмитрия Ступку и Андрея Джеджулу, Валерию Маркову и Олю Соколюк, Солоху и Милу Кузнецову, Катю Делиеву, Бориса Барского, Гарика Бирчу и Прозрачного гонщика, а также других знаменитостей.

Среди «Авторов» можно встретить, например, Дмитрия Гордона, Валерия Жидкова, Георгия Делиева, Ирену Карпу, участников группы ТНМК. «Вокалисты» – Коля Серга, группа Aviator, Ell Kravchuk, Мила Нитич и другие.

Категорий много. Свои услуги предлагают актеры, бизнесмены, блогеры, ведущие, вокалисты, геймеры, журналисты, комики, модели, музыканты, поэты. Завершает список довольно экстравагантная категория – «Животные», за которой скрывается блогер Мишаня Бакуновицкий, популярный тик-токер. Цены на услуги стартуют от 200–300 гривен, есть предложения выше 30 000 гривен.

Интересно! Если в списке нет артиста, который вас интересует, администраторы сервиса попробуют его пригласить. Правда, для этого нужно внести предоплату. Обратите внимание, что среди звезд есть меценаты. Часть средств или вся сумма, вырученная за видеообращение, переходит в благотворительные фонды («Таблеточки», «Життєлюб», dobro.ua)

Как презентовать

Преподнесите сюрприз так, как считаете нужным. Отправьте в мессенджере или опубликуйте в социальных сетях, включите трансляцию на экран прямо во время торжества. В любом из случаев это будет эффектно! Если вы окажетесь рядом с адресатом и зафиксируете его реакцию на видео, то через время вам будет, что вспомнить!