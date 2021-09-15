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Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья

Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья

Среднестатистический украинец тратит на покупку продуктов не менее половины, а в некоторых случаях 2/3 семейного бюджета. С учетом того, что цены растут как на дрожжах, доля таких расходов стремительно увеличивается. Но оказывается, рациональный подход к вопросу заполнения холодильника никак не связан с ухудшением качества питания. Нехватка денег – это отличный повод научиться грамотно распределять ресурсы, не переходя на скудный и непривлекательный рацион.

Оказывается, снизить затраты вполне реально, достаточно лишь до автоматизма отработать правильный подход к ведению домашнего хозяйства.

На что обращать внимание

Как же уменьшить долю расходов, приходящуюся на продукты питания? Существует ряд несложных правил, придерживаясь которых, вы сможете существенно сэкономить не только деньги, но и время:

· Не ходите в магазин на пустой желудок. Забегая в супермаркет после работы, вы рискуете соблазниться ароматами свежей выпечки, кофе или фруктов, которые там витают. Подсознательные реакции в этом случае понуждают покупать больше. Воспользуйтесь лучше онлайн-магазином – так у вас будет время много раз проанализировать покупки и не купить лишнего.

· Пользуйтесь скидками и распродажами. Акция на колбасы, мясо или молочную продукцию проводится в любом крупном супермаркете. Чтобы не пропустить лучшие предложения, подпишитесь на электронную рассылку или вступите в группу в соцсетях. Используйте такие предложения с умом – не покупайте что-то только потому, что на продукт действует скидка.

· Составляйте список продуктов и меню на неделю. Так вы сможете избежать спонтанных покупок и не потратить лишнего.

· Забудьте о покупных полуфабрикатах – они не только дорогие, но и не очень полезные. Намного лучше выделить один день и приготовить их самостоятельно. Накрутите голубцов и котлет, налепите пельменей и отправьте все это в морозилку. Потратив немного времени, можно обеспечить себя такими заготовками на пару недель вперед.

· Смотрите под ноги. Самые дорогие продукты популярных торговых марок находятся на уровне глаз. Но те, что расположены на нижних полках, ничуть не хуже.

· Откажитесь от упакованных и нарезанных продуктов. Вряд ли вы не умеете пользоваться ножом, а колбасная, сырная или хлебная нарезка стоят намного дороже цельного куска. То же касается и бакалеи – крупы и сахар на развес стоят дешевле упакованных.

Существуют и другие хитрости, позволяющие сэкономить. Так, например, не стоит готовить еду большими порциями. Варите столько, сколько съедите за один, максимум два раза – так вы не будете выбрасывать то, что испортилось. Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам, приобретайте оптом товары длительного хранения. При разумном подходе экономить на питании без потери качества не так уж и сложно.

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Теги: news, новости, Украина, Экономия, продукты, 7dniv, 7dnivinfo  
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