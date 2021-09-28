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Досуг Сегодня, 18:5955
Основные принцыпы правильного питания

В 21 веке здоровье все выше поднимается в рейтинге приоритетов. Поэтому все большее количество людей переходят на здоровый образ жизни - умеренный спорт, правильное питание и разумный тайм-менеджмент. И если с первым и последним пунктом все понятно, то второе вызывает много вопросов, так как правильное питание овеяно большим количеством мифов.

ЧТО ТАКОЕ ПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕ?

Это система употребления пищи в соответствии с энергетическими потребностями организма. Простыми словами, подсчитывается калории, белки, жиры, углеводы, которые нужны Вам для поддержания жизнеспособности, и на основе этих подсчетов составляется рацион.

Правильное питание (ПП) преследует разные цели: набор веса, потеря веса, удержание баланса, набор мышечной массы, очищение организма.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Когда мы себя любим и хорошо чувствуем, мы можем работать и жить “на полную”, но вот если нас начинают беспокоить проблемы со здоровьем, то радоваться жизни как-то не получается. Лекарства это не всегда выход, нужно менять привычки, одной из которых является питание, ведь в нашем рационе содержится бОльшая часть всех витаминов и микроэлементов. Если чего-то не хватает, происходит сбой, и системы организма перестают выполнять свои функции.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Кроме таких очевидных плюсов, как потеря лишнего веса, правильное питание помогает поддерживать баланс всех необходимых элементов, что очень положительно сказывается на общем самочувствии, эмоциональном состоянии, физической энергии, состоянии кожи, ногтей, волос. Также такой формат положительно сказывается на умении планировать свое время: приемы пищи должны быть через примерно равные промежутки времени.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Сладкое можно. Однако правильное питание ограничивает его употребление - в рационе должно быть не более 20% и желательно в первой половине дня.

Завтрак обязателен, и должен содержать углеводы, белки и клетчатку. Желательно не пренебрегать перекусами, пить оптимальное количество воды (1.5 - 2.5 л), увеличить количество молочных продуктов. А еще можно есть после 18.00, главное, чтобы последний прием пищи был не менее, чем за 2-3 часа до сна, и содержал только белки и клетчатку.

И да, правильное питание это вкусно.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ДОСТАВКУ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Как уже говорилось, основной принцип ПП - баланс. Однако каждый человек индивидуален, и вывести единую формулу КБЖУ для всех невозможно, а неправильно подобранный рацион может навредить.

Для того, чтобы приготовить действительно вкусные блюда, необходимо время, которого у многих из нас просто нет. Ведь нужно не только правильно сочетать продукты, но и взвешивать каждую позицию меню, для того, чтобы вести учет калорий. Довольно муторное и неинтересное занятие.

Поэтому существуют сервисы по приготовлению и доставке правильного питания в Киеве.Опытные нутрициологи продумывают план питания, подсчитывают калории и микроэлементы в каждом блюде и помогают Вам сэкономить время.

ДОСТАВКА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ В КИЕВЕ

Healthy Food - компания, которая занимается доставкой правильного питания в Киеве. Их задача - создать действительно вкусный и сбалансированный рацион, который подойдет именно Вам. Специалисты учтут все Ваши пожелания и помогут выбрать самый оптимальный вариант. В отличие от других компаний, кухня не делает заготовки из продуктов на неделю вперед, к Вам на стол попадает только свежая еда.

Правильное питание с Healthy Food это полезно и вкусно! Если хотите заказать доставку правильного питания в Киеве - переходите по ссылке www.healthyfood.co.ua

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Досуг

Основные принцыпы правильного питания
Основные принцыпы правильного питания
В 21 веке здоровье все выше поднимается в рейтинге приоритетов. Поэтому все большее количество людей переходят на здоровый образ жизни - умеренный спорт, правильное питание и разумный тайм-менеджмент.
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