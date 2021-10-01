Топливные брикеты: технические особенности и основные достоинства

Главной целью практически каждого владельца частного является обеспечение всех своих домочадцев комфортными условиями для жизни. Особенно остро этот вопрос стоит в холодное время года. Конечно можно провести централизованное отопление, но тогда тепло в доме будет полностью зависеть от общего отопительного сезона. Пользователи также продолжают отказывать от газовых котлов, так как они имеют достаточно высокую стоимость, а также тарифы и цены на газ постоянно растут.

Именно поэтому многие потребители переходят на твердотопливный обогрев помещения. Среди обширного ассортимента различного сырья для топлива, особой популярностью пользуются брикеты RUF. Этот вид топлива отличается своими характеристиками среди аналогичных видов материалов.

Технические особенности топливных брикетов

Брикеты, которые используют для отопления, состоят из различных видов природных материалов. Чаще всего в качестве производственного сырья используют древесные опилки.

Если говорить о популярных топливных брикетах от компании RUF, то их популярность напрямую связана с их техническими характеристиками. Среди этих характеристик можно выделить следующие:

показатель теплотворности находиться в определенном промежутке, а именно от 4200 до 4500 ккал/кг;

максимальный показатель содержания золы в одном брикете не превышает одного процента;

показатель влажности находиться в оптимальном диапазоне, который колеблется от семи до тринадцати процентов;

показатель плотности брикетов в среднем колеблется от 750 до 800 килограмм на метр кубический.

Пользователю, у которого нет необходимого количества знаний, будет довольно-таки сложно понять те показатели, что описаны выше. Если говорить простыми словами, то можно смело сделать вывод, что топливные брикеты являются отличной альтернативой привычным видам топлива. Их технические показатели превышают характеристики популярного сырья. Например: торфяные брикеты, бурый уголь и так далее.

Основные достоинства топливных брикетов

Все большее количество пользователей отдают предпочтение именно топливных брикетам. Высокий уровень популярности и активное использования топлива обусловлена большим количеством достоинств, среди которых можно отметить следующие:

во время горения сырье не воспламеняется, а также не искриться;

устойчивость к воздействию влаги;

высокий показатель тепловой отдачи;

устойчивость к различным видам внешний раздражитлелей;

возможность сэкономить количество материала для отопления;

компактность.

Те топливные брикеты, которые состоят из березы, не оставляют после себя различный нагар. Таким образом можно продлить эксплуатационный срок отопительного оборудования, а также сэкономить время на его постоянном техническом обслуживании.