Сухой корм для кошек: основные критерии выбора

Чтобы домашняя кошка оставалась здоровой, активной и красивой, нужно обеспечить для нее правильный рацион питания. Самый оптимальный вариант — приобрести готовый сухой корм. Его очень удобно использовать, в процессе хранения он не занимает много места, а также отличается продолжительным сроком годности.

Чтобы питомец ел с удовольствием и оставался довольным, недостаточно просто купить сухой корм для кошек. Для достижения цели нужно еще и правильно выбрать продукцию. Специалисты в области разведения дают несколько полезных советов.

Правила выбора корма для кошки

Чтобы ваша кошка оставалась на протяжении долгих лет здоровой, при выборе корма учитывайте следующие моменты:

возраст питомца. На пачках указана информация о том, для кошек какого возраста предназначен тот или иной продукт. В основном выделяют три группы: для котят, взрослых особей и пожилых. Данный критерий лучше не упускать из виду: состав корма специалистами подбирается в зависимости от особенностей организма, которые наблюдаются у кошек в определенный промежуток времени;

бренд производителя. Отдавайте предпочтение торговым маркам, популярным на рынке и рекомендованным специалистами. В противном случае можно попасть на товар низкого качества, что может негативно сказаться на здоровье питомца. Хороший сухой корм не будет иметь низкую стоимость. Однако в данном случае лучше не экономить: лечение кошки после некачественного питания выйдет гораздо дороже;

проблемы со здоровьем. Среди сухих кормов представлено очень много лечебной продукции. Ее покупайте и вводите в рацион в случае необходимости. Лучше проконсультироваться в данном вопросе с ветеринарным врачом;

класс корма. Самый простой вариант — эконом (в процессе производства используются субпродукты). Для основного рациона кошки такой корм лучше не использовать: можно брать как добавку. В состав товара премиум класса входит помимо субпродуктов еще и натуральное мясо, в супер-премиум-класс — только высококачественные ингредиенты без искусственных консервантов и красителей.

Правильно организованный рацион питания для кошки — основа здорового состояния. Поэтому при покупке сухого корма сохраняйте внимательность: учитывайте состав товара, а также то, для какой категории питомцев он предназначен. Качественные зоотовары лучших брендов найдете на сайте интернет-магазина “Бегемот”. В ассортименте вы найдете все необходимое для комфорта вашего питомца по приемлемым ценам и с быстрой доставкой. Отдельной категорией выделяются лакомства для собак. Сюда входят различные сушеные компоненты (говяжья печень, рубец, мясные колбаски), кости и многое другое. Ваш четвероногий друг точно будет рад такой вкусняшки.