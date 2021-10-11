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Досуг Сегодня, 13:0743
Модельный ряд Smart Watch Samsung: что нельзя оставить без внимания

Смарт-часы от Samsung — популярная сегодня продукция на рынке. Устройства считаются многофункциональными: с их помощью можно принимать звонки, получать и отправлять сообщения, слушать музыку, проверять пульс и многое другое. При этом модельный ряд Galaxy Watch Samsung включает в себя несколько интересных для рассмотрения моделей. Познакомьтесь с самыми популярными из них. Это поможет вам сделать правильный выбор для покупки.

На какие модели точно стоит обратить внимание

Без внимания нельзя оставить следующие модели смарт-часов: 

  1. Samsung Galaxy Watch 4. Продажи стартовали сравнительно недавно, но новинка сразу стала популярна среди клиентов. Смарт-часы отличаются большим количеством полезных функций: можно настраивать систему оповещения, выбирать различные режимы тренировок, отслеживать фазы сна и многое другое. Устройство без подзарядки в процессе активного использования может держаться до 40 часов.
  2. Samsung Galaxy Watch 3. Предшественник упомянутой выше модели. Без проблем смарт-часы могут взаимодействовать с такими программными обеспечениями, как iOS и Android. Без подзарядки могут использоваться в течение 2-х суток. До 100% при подключении к источнику питания батарея приходит приблизительно за 2,5 часа.
  3. Samsung Galaxy Watch Active 2. Циферблат круглый, по стилистическому оформлению смарт-часы максимально похожи на классический аксессуар для слежения за временем. Можно устанавливать самые разные темы. Устройство может использоваться в автономном режиме приблизительно 2-3 дня. Есть NFC и встроенный GPS.

Есть ли в продаже фитнес-браслет 

Покупателям также предоставляется возможность познакомиться с Samsung Galaxy Fit. Фитнес-браслет имеет невысокую стоимость, поэтому считается очень востребованным на рынке. Эффективно подходит для использования в процессе тренировок. Конструкция надежно защищена от влаги, следовательно, можно даже не снимать фитнес-браслет, если предусмотрено посещение бассейна.

Какую именно продукцию из линейки Smart Watch Samsung выбрать, зависит от ваших личных желаний. Вне зависимости от того варианта, который вы сочтете предпочтительным, можно с уверенность сказать, что покупка окажется приятной: компания Samsung Electronics предлагает своим клиентам действительно высококачественные товары. В процессе выбора учитывайте не только функциональность устройства, но и его стоимость. В линейки продаж найдется вариант для любого бюджета. 

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