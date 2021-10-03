Принципы восстановления балкона

Далеко не каждый владелец квартиры изначально застеклил балкон. Раньше в этом не было столь острой необходимости, поэтому многие пристройки были открыты всем ветрам и факторам окружающей среды. Даже если остекление и ставилось, то оно редко когда было достаточно герметичным.

Почему балкону нужно уделить особое внимание?

В наше время облагораживание балконной части превратилось из прихоти в насущную необходимость. Это и вопрос безопасности, ведь со временем появляется риск активного разрушения конструкции, и вопрос повышения энергоэффективности и экономии на отоплении.

Одна из частых причин, почему люди решаются на капитальный ремонт – расширение балкона. Это технологический процесс, который заключается в сооружении расширенного металлического каркаса, опирающегося на балконную плиту и крепящегося к несущим стенам. Без специальных разрешений допускается расширение за пределы плиты до 30 см в каждую сторону. В общей сложности это даёт прирост в один или несколько квадратных метров, что весьма немало.

В любом случае, ремонт балкона, и в особенности вынос пола следует доверять только квалифицированным специалистам. От этого напрямую зависит ваше безопасное нахождение там, а также общее качество результата. Именно по этой причине многие киевляне доверяют «Линии окон».

Особенности внутреннего обустройства балкона

Один из самых важных вопросов во время планирования ремонта – что выбрать в качестве внутренней отделки. Едва ли не лучшим вариантом оказывается обшивка вагонкой. Это тонкая обшивочная доска, которая изготавливается из разных материалов. Возможна обшивка балкона вагонкой из:

Дерева . Прочная деревянная вагонка создаёт тёплую и уютную атмосферу, как для работы, так и для отдыха;

. Прочная деревянная вагонка создаёт тёплую и уютную атмосферу, как для работы, так и для отдыха; ПВХ. Вагонка из поливинилхлорида недорогая, влагостойкая, долговечная, характеризуется большим разнообразием дизайнов и расцветок;

Вагонка из поливинилхлорида недорогая, влагостойкая, долговечная, характеризуется большим разнообразием дизайнов и расцветок; МДФ. Планки выполняются из древесноволокнистых плит. Это более доступный аналог дерева. Характеризуется отличными декоративными качествами, разнообразными цветовыми решениями.

Вагонка на балкон подбирается в большей мере под вкусовые предпочтения заказчика. Поскольку мастера по ремонту «Линии окон» умеют надёжно изолировать внутреннее балконное пространство, стойкость материала к воздействию внешних факторов перестаёт играть значительную роль. Однако практика показывает, что наиболее популярна именно отделка балкона вагонкой.