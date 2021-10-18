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Досуг Сегодня, 14:3756
Заказать пиццу с доставкой в Житомире от Монопицца

Домашняя еда, бесспорно, самая вкусная, но она отнимает много времени и сил. Нужно определиться с меню, составить список покупок, принести тяжелые сумки с продуктами, потом стоять у плиты и еще мыть посуду. Долго, тяжело и утомительно. Хорошо, что есть альтернатива, и итальянская вкусная пицца в Житомире может появиться на столе всего за полчаса! Для этого даже не придется выходить из дома.

Почему стоит выбрать доставку

Доставка готовых блюд от Monopizza – это современное решение для занятых людей. Она станет спасением, когда срочная работа не позволяет отлучиться на обед. Горячую ароматную пиццу привезут по указанному адресу в любую погоду с 10 утра до 10 вечера в любой день недели. Так можно быстро организовать полноценный вкусный обед или ужин.

Если в выходные хочется отдохнуть от домашних дел и побаловать семью вкусными блюдами, то заказ пиццы на дом поможет выполнить эти желания. В ресторанах сети Monopizza клиенту на выбор предлагают почти два десятка видов итальянских лепешек с ароматной начинкой, приготовленных на живой закваске, а также салаты, фокачча и напитки. Для сладкоежек есть десерты, так что обед получится действительно разнообразным. 

Неожиданные гости не смогут застать врасплох, потому что в Житомире есть сервис доставки от Monopizza. Минимальный срок прибытия заказа – 30 минут, максимальный – 60. За это время как раз можно успеть сервировать стол и открыть бутылочку вина. 

В дождь и в снег курьеры быстро и аккуратно привезут заказанные блюда в точно выбранное время, потому что есть доставка «минута в минуту». Это очень удобно для тех, кто все планирует заранее и не может ждать. Вне всяких сомнений, пицца с доставкой от «Монопиццы» в Житомире – разумный выбор.

Как оформить заказ

Заказать пиццу с доставкой в Житомире от Монопицца

Для удобства клиентов сеть пиццерий Monopizza запустила собственное мобильное приложение для смартфонов, и теперь сделать выбор стало еще проще. В личном кабинете можно получить персональное предложение. Также заказ легко оформить прямо на сайте и сразу же оплатить его. Есть возможность рассчитаться картой или наличными с курьером при получении. 

В Monopizza клиенту доступна опция составления собственного рецепта начинки: просто при заказе нужно все ингредиенты добавить в корзину. Каждый клиент ресторана может неплохо сэкономить, если выберет акционные позиции, которые регулярно обновляются. Именинник получает гарантированную скидку – при оформлении заказа необходимо ввести специальный промокод.

Легко выбрать, легко оформить, легко получить. Итальянская пицца с доставкой в Житомире от Monopizza – удобный сервис!

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Заказать пиццу с доставкой в Житомире от Монопицца
Заказать пиццу с доставкой в Житомире от Монопицца
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Досуг

Заказать пиццу с доставкой в Житомире от Монопицца
Заказать пиццу с доставкой в Житомире от Монопицца
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