 

Паспорт Румуніїї: чому українці можуть його получити?

Досуг Сегодня, 20:5039
Паспорт Румуніїї: чому українці можуть його получити?

Отримання румунського громадянства - один з найпростіших способів стати повноправним жителем Європи. Власники такого паспорта можуть безперешкодно подорожувати по всьому Євросоюзу, їм простіше отримати візи в такі країни, як США або Австралія. Як отримати потрібний документ, що для цього треба надати, який час зазвичай іде на оформлення громадянства, і чого не варто робити, якщо не хочете отримати відмову, читайте далі.

Як отримати румунський паспорт?

Румуныя видає громадянство в наступних випадках:

  • відновлення громадянства (репатріація);
  • натуралізація (для якої потрібно проживати в країні як мінімум 8 років);
  • значні інвестиції в місцеві підприємства та розвиток економіки;
  • запрошення працедавця.

Претендувати на репатріацію мають право ті, хто народився на території, яка раніше належала Румунії: в Україні до таких територій відносяться Одеська та Чернівецька області. Якщо ви, ваші батьки або інші родичі народилися там з1918 до 1940 року, то маєте право розраховувати на переїзд. При цьому ви не повинні будете інвестувати в підприємства цієї держави, безвиїзно перебувати на її території або підтверджувати ідеальне знання мови та культури. Для інших програм потрібні додаткові документи: наприклад, для тих, кого запросили на роботу в румунську компанію, необхідне підтвердження - запрошення.

Порядок подачі: які документи для цього потрібні

Вони різняться в залежності від програми імміграції. Наприклад, якщо ви збираєтеся переїжджати за програмою репатріації, вам будуть потрібні свідоцтва про ваше народження та шлюб батьків. Якщо якихось свідчень не вистачає, кваліфікаційний юрист може запросити їх з архіву, але на це буде потрібно більше часу. Імміграційна компанія EU.RO пропонує клієнтам допомогу при переїзді в Євросоюз. Серед користувачів послугами EU.RO Group відгуки про компанію в основному позитивні. Зокрема клієнти зазначають, що вона сприяє у швидкому й легальному отриманні громадянства Румунії та надає консультації з питань імміграції.

Переваги румунського громадянства

Разом з ним ви отримуєте право працювати і відкривати бізнес в будь-якій країні ЄС, навіть якщо будете постійно проживати в Румунії. Рівень життя теж буде відповідати такому ж як у корінних європейців. Це означає рівні з ними зарплати й можливість при необхідності претендувати на допомогу (наприклад, по безробіттю). Режим отримання громадянства тут дозволяє мати, крім румунського паспорта, ще й український. Вам не треба буде відмовлятися від чогось, що пов'язує вас з Україною, в тому числі і від документів.

Чому можуть відмовити?

Хоча репатріація в Румунію - це один з найпоширеніших способів імміграції в ЄС, яким користуються громадяни СНД, не всім видають громадянство - декому можуть і відмовити. Щоб не потрапити в таку ситуацію, краще стежити за коректним заповненням необхідних документів. Відмовляють і тим, чиї родинні зв'язки з народженим на румунській території не доведені. Тому звертайтеся в EU.RO Group через офіційний сайт https://rumunia.com.ua - там вас проконсультують, підберуть відповідну програму й істотно підвищать ймовірність стати громадянином Румунії.

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