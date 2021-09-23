ТОП-5 суши-сетов в Борисполе от Суши Мастер

Едва ли найдется более популярная кухня в мире, чем кулинарные традиции Японии. Много почитателей японских блюд (в особенности суши) среди жителей и гостей Борисполя. И Если Вы намерены провести приятный вечер в компании хороших друзей, то суши непременно станут отличное угощением. Для такого события мы советуем заказать Вам набор, а оставить заявку можете на странице https://boryspil.sushi-master.ua/ru/menu/nabory – это непременно будет выгодно.

Заглянув на эту страницу, Вы как новичок можете потеряться в столь шикарном разнообразии наборов. Чтобы Вам помочь Мы оценили наборы по популярности и составили свой рейтинг на 5 позиций, а среди них непременно найдется тот суши-сет, который придется по вкусу.

Кто попал в пятерку лидеров?

В каталоге ресторана Суши Мастер найдется много блюд, а также наборов, которые на все 100% достойны Вашего внимания. Однако мы особо выделяем 5 позиций, которые непременно стоит попробовать:

Набор «5 Хитов» – это абсолютный лидер нашего рейтинга и именно тот суши-сет, который занял свое место в сердцах ценителей японских блюд. В этом наборе собраны самые популярные виды суши, роллов и маки за всю историю мировой известности японской кухни; «Гранд Филадельфия» – непременно понравится этот сет тем, кто неравнодушен именно к этому виду суши. В наборе собраны все известные рецепты суши Филадельфия, а также футомаки по оригинальной рецептуре; Если Вы хотите отдохнуть в большой компании, то стоит заказать набор «Хитовый», где собраны самые популярные и гарантированно вкусные суши. Главные преимущества этого набора – внушительный вес и максимально выгодная цена; А если Ваша компания не только многолюдна, но и очень голодна, то идеальным решением будет суши-сет «X100». Заказав именно этот набор, Вы получаете тройную выгоду – огромное разнообразие суши, большая порция и разумная цена; Если ищете набор для романтического вечера, то рекомендуем суши-сет «Мальдивы» – это отличное сочетание разнообразных видов суши в достаточном количестве по максимально выгодной цене.

Немного о суши-сетах и их популярности

Суши-сет – это не просто набор из разных видов суши в определенном количестве и разнообразии. Такой набор составляется согласно определенных правил и с определенной целью, например:

Составляющие набора могут быть приготовлены согласно идентичной технологии;

Ингредиенты разных видов суши из набора могут быть гармоничными;

Объединять разные виды суши в наборе может общая концепция.

Это только пример из правил составления суши-сетов, поскольку каждый суши-ресторан имеет свои технологии, цели и способы составления таких наборов. Например, популярное заведение Суши Мастер часто балует своих клиентов тематическими наборами список которых постоянно меняется. Продолжая тему выгодных предложений в виде суши-сетов от популярной и достаточно известной сети суши-ресторанов стоит отметить, что о самом выгодном и актуальном Вы узнаете на первой странице сайта, где с посетителями делятся самыми горячими новостями.

Любой суши-сет непременно станет отличным дополнением к вечеринке или совместному ужину для всей семьи. Самое главное, что количества еды будет более чем достаточно даже для большой компании. Поэтому если хотите накормить всех, кто Вам дорог, то стоит прямо сейчас оставить заявку на один из наборов, предложенных нашим рейтингом.