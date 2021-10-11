Відкриття студії балету для дорослих у центрі Києва

Відкриття студії балету для початківців в центрі Києва: вік, вага та досвід значення не мають, адже усі мрії досяжні!

Балет для дорослих початківців - реальність? Можна без досвіду? Уяви,студія Mary Ballet відкрили зали на Хрещатику як в американських хореографічних школах. Тепер ти точно можеш втілити мрію в життя!

1 жовтня студія Mary Ballet відкрила двері у центрі столиці — на вулиці Хрещатик, 32А (між кафе “Хлібний” та магазином “Всі Свої”).

Балет в дорослому віці завжди здавався чимось недосяжним і вишуканим. Але ця студія ламає стереотипи. На заняття можна прийти з будь-якою підготовкою, адже групи поділили на 3 рівні: start — щоб почати вивчати балет з основних позицій; middle — якщо ви займалися балетом раніше; high — якщо ви займалися хореографією професійно, або виросли до цього рівня, починаючи зі стартового. Mary Ballet проводить заняття з балету в різних точках Києва на Правому та Лівому березі. Педагоги студії професійні артисти балету, з вищою педагогічною освітою та досвідом роботи на великій сцені.

Чому дорослі дівчата та жінки обирають балет?

Тренування балетом чудова альтернатива тренажерній залі, адже спалюється до 500 ккал за годину;

Під час заняття задіяні м’язи всього тіла, фігура підтягується та стає стрункішою;

Уроки проходять під класичну музику, що розвиває координацію та музикальність;

Рівна постава, красиві жести та розкриття жіночності;

На уроках чудово розвивається пам’ять та мозкові процеси;

Регулярні заняття вже за місяць дають видимий результат!

Наразі студія відкрила простір 540 кв. м у серці Києва, об'єднуючи всі 3 гілки метро!

“Балет для дорослих - це унікальне поєднання мистецтва та спорту. Наша студія ламає стереотипи та реалізує мрії будь якої дівчини! А нашою мрією було створити не просто школу танцю, а велику балетну спільноту, де будуть проходити майстер-класи, балетні тури в інші міста, походи в театр, екскурсії, кіновечори, фотосесії та багато цікавого! Тепер ми відчинили двері нашої власної студії та чекаємо вас у казковому світі класичного танцю!” — говорять засновники студії Марія Шкарапута та Димитрій Путов.

У студії викладають 4 напрями: класичний танець, стретчинг, партерний тренаж та пуанти. Також проводять відкриті уроки та беруть участь в балетних конкурсах для аматорів.

«Краще один раз спробувати та закохатися, ніж тисячу раз почути» — ось, що ми скажемо про заняття балетом!