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Квартиры бизнес класса это

На современном рынке недвижимости дома бизнес класса пользуются стабильно высоким спросом. Они отличаются детально продуманной концепцией и премиальными материалами. В сравнении с жильем из массового сегмента квадратный метр в таких объектах обойдется клиентам намного дороже. Однако и требования к ним будут соответствующие. Рассчитанные на состоятельных покупателей квартиры бизнес класса это жилье, которое действительно заслуживает внимания.

Выбор локации

Для возведения таких новостроек подбираются самые престижные городские районы. Потенциальные обитатели подобных домов получат доступ к развитой инфраструктуре и удобной транспортной развязке.

Планировки и архитектура

Для жилья бизнес класса принято использовать авторские проекты. В таких домах обычно присутствуют навесные, вентилируемые фасады. В квартирах заранее предусматривают зонирование, при этом гостевое пространство непременно отделяется от мест отдыха. При наличии 3-х и более комнат обустраиваются сразу два санузла. Радует и высота потолков – порядка 3.30 м. Если речь идет об однокомнатном жилье, то его площадь стартует от 45м2. Размеры квартиры с 2-мя комнатами начинаются от 65 м². Если же квартира бизнес класса располагает 3-мя комнатами, то ее площадь будет еще большей – от 90 м².

Последние этажи подобных зданий могут похвастать двухуровневыми квартирами. Для лоджий и балконов обязательно предусматривается остекление. Кондиционеры, а также системы их установки будут аккуратно размещены в специальных нишах. Внутреннюю отделку выполняют либо в черновом варианте, либо, как в случае с жк Riverdale - https://nerukhomi.ua/n-zhk-river-dale-kiev/ в Киеве, с дизайнерским ремонтом. Коммуникации строители предусмотрительно заведут в квартиру. Признаком принадлежности жилья к бизнес классу можно считать и систему «умный дом».

Строительные технологии

Застройщики бизнес жилья, как правило, используют монолитную технологию, что существенно увеличит скорость его возведения. Готовые здания отличаются:

  • повышенной морозоустойчивостью;
  • увеличенной теплоемкостью;
  • образцовой звукоизоляцией;
  • высокой прочностью (долговечностью) конструкций.

В процессе заполнения межстенного пространства строители применяют лучший красный кирпич. Можно утверждать, что жилье бизнес класса это оптимальное сочетание качественных, технологичных и энергосберегающих материалов.

Особенности инфраструктуры

Территория, окружающая бизнес класс жилье, обязательно охраняется. В доме непременно присутствует консьерж и используется современный домофон. Еще на стадии проектирования предусматриваются подземные паркинги вместе с гостевой парковкой. Также бизнес класс новостройка может быть снабжена:

  1. большими террасами;
  2. эксплуатируемой кровлей;
  3. самой совершенной системой безопасности;
  4. фонтанами (бассейнами);
  5. кафе и фитнес-центрами.

Обустройство дворовой территории

Специально для требовательных покупателей бизнес класс квартиры территорию огораживают и качественно озеленяют. Двор тщательно благоустраивают и закрывают от машин. Дополнительной опцией от застройщика может стать и реализация ландшафтного дизайна.

Квартиры, размещенные в домах бизнес класса, станут отличным местом для комфортного и спокойного проживания.

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Квартиры бизнес класса это
Квартиры бизнес класса это
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