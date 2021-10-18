Контекстная реклама интернет-магазина от компании M. System

Существует множество способов рекламы интернет-магазинов, и один из самых действенных методов - это контекстная реклама. Выглядит она как баннер, появляющийся на страницах со схожей тематикой. Например, если вы находитесь на странице, посвящённой компьютерным креслам, такие объявления ведут на сайты по продаже компьютерных столов и прочих похожих предметов.

Баннеры такого типа - контекстная реклама интернет-магазина, из которой вы, скорее всего, и узнаете о нём. Как работают такие кампании и почему стоит заказывать их для своей площадки?

Как работают контекстные объявления

Они появляются только на страницах, совпадающих по тематике. Если вы ищете что-либо в поисковике, помимо результатов будут показываться такие объявления. Не всегда в форме баннеров - иногда это могут быть простые ссылки на рекламируемые сайты.

Происходит это из-за фиксации системой спроса на товар. Она делает вывод, что, если вы просматриваете эту страницу - значит, заинтересовались соответствующей темой. Смотрите сайт, посвящённый запчастям конкретной марки авто? Вам покажут ссылку или объявление, ведущие на сайт магазина таких запчастей.

Механизм контекстной рекламы - это сортировка объявлений исходя из ключевых слов в тексте на странице. Оптимальное место для её размещения - площадки, подходящие по тематике.

Почему стоит заказать такую рекламу для вашего магазина

Главное преимущество - в её релевантности. Если пользователь заходит на сайты с похожими товарами или ищет их в интернете, это значит, что он уже готов купить нечто подобное. В этот момент ваша реклама будет очень кстати: пользователь зайдёт по ней на сайт и, вероятно, приобретёт этот товар у вас.

С помощью такого типа рекламы проще продвигать не всю площадку, а отдельные позиции:

определённые марки и модели,

женскую (мужскую, детскую, подростковую) одежду,

компьютерные игры одной тематики и жанра и так далее.

Компания M. System занимается созданием, настройкой и ведением контекстных рекламных кампаний. Заказать рекламу в сети на сайте можно для поисковых систем, социальных сетей (таких, как Facebook или Instagram), тизерных сетей.

Создание, подготовка и запуск кампании занимают несколько дней. Конверсия увеличивается уже в первые дни, кроме того, объявления размещаются в тех местах, где их увидит больше людей - на крупных сайтах и в поисковиках. При этом вы оплачиваете не показы, а только переходы.