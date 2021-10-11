Услуги по накрутке зрителей на стрим

Если необходимо увеличить зрителей на онлайн стрим, на начальном этапе без специализированной накрутки не обойтись. Чтобы сделать все быстро профессионально, стоит обратиться за помощью к специалистам ресурса stream-promotion. Для этого достаточно перейти на страницу официального сайта компании https://stream-promotion.ru/. Здесь вниманию представлена краткая информация об оказываемых услугах, а также стоимостные расценки и основные преимущества сотрудничества с профессионалами.

Необходимость накрутки

Любой начинающий стример мечтает о достаточно активной обратной связи. За пару самостоятельно организованных эфиров подобного результата не добиться, при этом не имеет значения, насколько качественно сняты видео. Для того, чтобы привлечь многотысячную аудиторию без помощи специальных серверов не обойтись. Портал stream-promotion поможет сделать все необходимое для того, чтобы исправить подобную ситуацию. Окажет услуги по профессиональной накрутке посетителей на Стрим. Среди основных услуг, которые оказывают специалисты этого ресурса можно выделить следующие:

накрутка зрителей - это живые боты примерно от 20 до 300 человек;

накручивание лайков в огромном масштабе;

привлечение подписчиков.

Накрутка зрителей в виде ботов поможет начинающему стримеру достаточно быстро попасть в рекомендаций. Если пользователь хорошо владеет игрой, идеальный результат не заставит себя ждать. Если выбрать на сайте первые 10 мест в разделе на твиче или на Ютубе, за один стрим можно получить от 20 до 100 подписчиков. Кроме того, сам метод накрутки не просматривается профессионалами, то есть не обнаруживается сторонними сервисами. При накручивании зрителей стрима на Ютубе в обязательном порядке профессионал ресурса учитывает параметры геолокации. Предоставляются зрители из страны СНГ, а также из Российской Федерации.

Вне зависимости от того, какое количество зрителей накручивает стример через данный ресурс, он может быть уверенным в том, что все выполняется в рамках закона. Зрителей можно накрутить не только себе, но и другим каналам с законным обходом всех возможных блокировок. За время осуществления деятельности данного ресурса ни один канал не был забанен. Все это говорит о высоком качестве оказываемых работ. Дополнительным преимуществом, гарантирующим высокое качество услуг, является то что, если не выполняются условия, профессионалы возвращают уплаченные деньги. Причина в том, что дороже, чем репутация для руководителя этого проекта ничего нет.

Где накрутить зрителей?

Многие стримеры задаются вопросом, где им накрутить зрителей - на Ютубе или в Twitch. Сразу стоит отметить, что на твиче достаточно больше зрителей, за счет чего можно быстрее попасть в топ 10. Кроме того, здесь нет лайков и дизлайков. Важным моментом является то, что здесь необходимо использовать более дорогие инструменты. Чат-боты в этом случае будут работать в обоих сервисах.

Вне зависимости от того, на каком портале выберет клиент накрутку зрителей, он может быть уверенным в высоком качестве оказываемой услуги. Это позволит достаточно быстро набрать обороты и выйти в топ со своим видеороликом. Стоит отметить, что это не просто желание любого стримера, это необходимость. Пользователей, которые привлекают аудиторию, становится все больше. Высокий уровень конкурентоспособности заставляет искать методы, которые позволят намного быстрее, чем естественным образом набирать зрителей.

Для того, чтобы купить накрутку и запустить ее, необходимо обратиться к специалистам сервиса. Для этого нужно связаться с ними по телефону указанному на сайте, написать в чат на главной странице ресурса или написать сообщение через форму обратной связи.