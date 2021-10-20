Секреты эффективной эко-уборки дома

Сегодня огромное внимание уделяется экологической стороне жизни. Привычными стали продукты питания без ГМО, натуральная косметика, безвредный пластик и многое другое. Утилизация отходов находится на совершенно ином качественном уровне в сравнении с прошлыми годами.

Все чаще хозяйки задают себе вопрос - как убирать экологично? Насколько это сложно, затратно, оправдывает ли вложенные усилия? Проблем в том, чтобы сделать уборку дома быстрой и безвредной, нет. Приобретая качественные товары для быта, уделяя внимание правильному питанию, грамотно утилизируя мусор, можно свести к минимуму объем работ. Выбор в пользу натуральных продуктов, эко товаров для детей, эффективной бытовой химии, не содержащей хлора, аммиака и других вредных веществ, поможет улучшить качество жизни и сделает процесс уборки приятным и безопасным.

Секреты эффективной чистоты

Сохранить здоровье в процессе наведения чистоты можно благодаря выбору средств, прошедших надежную сертификацию. Их стоимость немного выше стандартных продуктов, зато расход экономичнее, а состав более щадящий.

Экологичная уборка - это также бережное использование электроэнергии и воды. Вот несколько поленых и практичных советов:

в Европе принято выключать воду, пока посуда обрабатывается моющим средством. Многие закупоривают раковину, моют чашки и тарелки, а затем все ополаскивают прохладной водой (которая везде дешевле горячей);

не стоит смывать мусор в унитаз. Это приведет к засорам (и придется дополнительно оплачивать услуги сантехника), а каждое смывание забирает порядка 10 литров воды;

в процессе уборки можно использовать пар ( с небольшим добавлением экосредств для чистки). Для пылесоса стоит взять многоразовый мешок;

унитаз с двумя кнопками помогает регулировать интенсивность смыва, не опустошая каждый раз бак;

установка однорычажного смесителя с аэратором позволит быстро устанавливать комфортную температуру воды, а также ограничивать поток (интенсивность струи не снижается);

обрабатывая фрукты и овощи водой, следует собирать ее в отдельную емкость - она прекрасно подойдет для ухода за растениями;

наиболее эффективна уборка в дневное время. Использовать стиральную и посудомоечную машину экономичнее после одиннадцати часов вечера (при наличии двух-трехтарифных счетчиков электроэнергии);

сэкономить затраты на электричество помогут регуляторы яркости, датчики движения на световых приборах и прочие девайсы. Вместо обычных ламп можно использовать энергосберегающие источники света (люминесцентные, светодиодные).

Следуя этим рекомендациям, можно сэкономить, уменьшить использование пластика и химических выбросов в окружающую среду, научиться бережному отношению к себе и своим близким.

Правила выбора продуктов для уборки

Лучший вариант - бытовая химия для очищения дома, которая не содержит агрессивных ПАВ. Такие безопасные продукты не наносят вреда здоровью и окружающей среде (такой же принцип лежит в основе производства органических товаров для детей). Они в большей степени состоят из компонентов с натуральным происхождением, соответствуют высоким экологическим стандартам.

При выборе средств важно обращать внимание на состав продукта. В нем не должно содержаться красителей, отдушек, замечательно, если отсутствуют фосфаты. ПАВ должны в основе содержать растительные ингредиенты.

Не стоит экономить на своем здоровье, на безопасности семьи. Рациональный стиль жизни не зависит от дохода или социального статуса. Но дарит долголетие, помогает поддерживать здоровье.