 

Сетевые камеры видеонаблюдения: что важно знать?

Досуг Сегодня, 15:1989
Сетевые камеры видеонаблюдения: что важно знать?

Если вам нужна действенная система обеспечения безопасности, которая даже принесет экономию в конечном счете, то нужно приглядеться к камерам видеонаблюдения которые подключаются по витой паре. Сетевая видеокамера, также известная как IP камера видеонаблюдения, считается преемником аналоговых систем видеонаблюдения, которые использовались на протяжении многих лет. Эти нововведения в камерах видеонаблюдения работают в IP-сетях, таких как Интернет.

В результате практически нет предела тому, что могут снимать эти устройства. С любого угла или расстояния пользователь может быть уверен, что они будут тщательно следить за собственностью и предоставлять правильно записанные кадры для последующего просмотра. Прелесть данного решения видеонаблюдения в том, что оно расширяет возможности системы безопасности вне зависимости от того, находится ли рядом пользователь или нет. Поэтому эти камеры стремительно вытесняют и обихода старые аналоговые системы. Но у некоторых людей остается один вопрос: какие преимущества имеют эти камеры видеонаблюдения в сравнении со своими прародителями - аналоговыми решениями?

Что такое сетевые камеры и как они работают?

Сетевая камера видеонаблюдения, также называемая IP-камерой (интернет-протоколом), представляет собой систему, которая работает с компьютерной сетью. Как правило, у таких камер предусмотрен персональный IP-адрес, как и у компьютера. Камеры подключаются друг к другу через сети, доступные из любого места. Они отличаются от стандартных систем тем, что требуют прямого подключения к компьютеру.

Эти комплекты видеонаблюдения состоят из одной или нескольких IP-видеокамер, кабельной или Вай-фай сети в случае с wi-fi камерами https://worldvision.com.ua/wi-fi-kamery, цифрового видеорегистратора (DVR) или сетевого видеорегистратора (NVR). IP видеокамера передает изображение вместе с другими данными по IP-сети на видеорегистратор. Это позволяет пользователям мониторить ситуацию в режиме текущего времени. В зависимости от предпочтений можно настроить видеорегистратор на запись видео постоянно, в некоторых особых случаях или только при обнаружении движения. В конце дня пользователь может просматривать записанные видео с IP видеорегистратора.

Каковы преимущества IP-видеокамер перед аналоговыми камерами?

Что касается систем видеонаблюдения, можно использовать традиционные аналоговые или IP решения. IP камеры видеонаблюдения — это последняя эволюция устройств, которые, как правило, более производительны, хотя и несколько дороже аналоговых. Ниже приведены некоторые из преимуществ IP-камер.

1. Питание по Ethernet (PoE). В аналоговых системах обычно слишком много проводов. Сложным аналоговым решениям нужен переключатель, передающий сигналы с камеры, и другой кабель, по которому подается питание. Напротив, IP-камерам нужны только переключатели PoE, которые одновременно действуют как источник питания и кабель для передачи данных. Коммутатор PoE упрощает использование слишком большого количества проводов, а также считается более безопасным.

2. Резолюция. В то время как аналоговые системы захватывают изображения с разрешением около 0,5 мегапикселя, IP-камеры могут снимать кадры с разрешением от 2 до 6 мегапикселей. Это означает четкие, яркие изображения впечатляющего качества. Кроме того, IP-камеры имеют более расширенное поле обзора по сравнению с аналоговыми решениями.

3. Сетевые видеорегистраторы. IP видеорегистратор worldvision.com.ua/ip-videoregistratory делает систему безопасности производительнее. Сетевые видеорегистраторы записывают видео с впечатляющей графикой, а также упрощают масштабирование по сравнению с цифровыми видеорегистраторами.

4. Видеоаналитика. IP-видеокамеры открывают доступ к некоторым дополнительным опциям, таким как интеллектуальное программное обеспечение с видеоаналитикой. Эта дополнительная опция отсутствует в аналоговых решениях: сетевая камера сканирует окружающую среду на предмет движения и может уведомить пользователя через смартфон и показать отснятый материал, на котором зафиксирована подозрительная ситуация. В зависимости от конфигурации некоторые устройства также могут даже предупреждать службы безопасности или полицию.

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