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Что такое Зеленая карта и зачем она нужна

Если вы собираетесь выезжать на автомобиле в другую страну, которая является членом международной системы автострахования "Green card", вам необходимо оформить специальный страховой полис. По сути, это аналог ОСАГО, который используется за рубежом. Он помогает избавить автовладельца, попавшего в ДТП, от любых финансовых затрат.

Что представляет собой Зеленая карта?

Зеленая карта Оранта является международной системой страхования гражданской ответственности автовладельцев, а также полисом, который подтверждает, что у водителя есть ответственность гражданского характера перед другими лицами. Система Green Card включает в себя 48 стран.

Если водитель с Украины попадет в аварию за границей, возместит ущерб потерпевшему украинская страховая компания. То же самое правило действует для водителей из других стран. Данная система функционирует с 1951 года. Причем выплаты рассчитываются, исходя из национального законодательства страны, где случилось происшествие.

Оформление страховки для выезда за границу может производиться в режиме онлайн. Для этого необходимы все данные транспортного средства и его владельца. Зеленая карта действует для следующих видов ТС:

  • легковых автомобилей;
  • прицепов для авто;
  • тягачей и грузовиков;
  • автобусов;
  • мопедов с мотоциклами;
  • любой сельскохозяйственной и строительной техники.

Отдельное правило — для автомобиля и прицепа необходимо иметь 2 разных полиса. При этом заменить классический ОСАГО в Украине Зеленая карта не может.

Если автовладелец попробует выехать за границу без данной карты, это чревато для него следующими негативными последствиями:

  • Его задержат на границе, а автомобиль подвергнется тщательной проверке.
  • Он будет оштрафован на очень большую сумму, если авто проедет в страну нелегально.
  • Если случится ДТП, ему придется самому оплачивать все повреждения автомобиля, а также лечение пострадавших.

Приобрести полис можно в нескольких местах:

  • На границе в небольших отделах страховых компаний и мини-офисах, которые расположены рядом с заправками.
  • Региональных страховых компаниях.
  • Онлайн. Некоторые страховые компании предлагают такую услугу, чтобы максимально сэкономить время автовладельца.

Оформляется страховка минимум на 2 недели, максимум до 1 года. Лучше приобретать страховку на больший срок, ведь на территории другой страны может случиться все, что угодно.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленая_карта, ОСАГО, 7dniv, 7dnivinfo  
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Что такое Зеленая карта и зачем она нужна
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