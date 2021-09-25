Качество медицинских услуг в частных клиниках

Медицинский центр «Капля» предлагает доступ к гибкому медицинскому обслуживанию высокого уровня. Доступные цены и уникальные программы лечения гарантируют, что мы сможем удовлетворить потребности каждого пациента, независимо от того, предпочитаете ли вы разовые консультации или постоянное обслуживание.

В чем особенность частного здравоохранения

Первым признаком высокого уровня медицинских услуг частных клиник в Днепре является современное оборудование и квалифицированный персонал. Сочетание профессиональных навыков с современным техническим оснащением позволяет творить настоящие чудеса.

Преимущества для обращения в клинику «Капля»:

высококачественная медицинская помощь в сфере профилактических и амбулаторных услуг;

квалифицированные специалисты, заинтересованные в привлечении пациентов;

оснащение современным технологическим оборудованием;

специализированные современные методики лечения;

обеспечение хорошего самочувствия, включая спортивные процедуры и диету;

широкий спектр лабораторных услуг во всех основных областях клинической патологии;

расширенная диагностика, профилактика заболеваний, мониторинг лечения.

Немаловажным фактором является любовь и преданность делу, ответственность и забота о каждом пациенте и гуманное обращение, которое по достоинству оценено посетителями медицинского центра.

Кабинеты медцентра оснащены передовым и современным оборудованием всемирно известных производителей. Благодаря инновациям, нам удается проводить высокоточную и быструю диагностику различных заболеваний. Преимуществом также является удобная организация формы получения помощи. Мы уважаем выбор своих клиентов и прилагаем максимум усилий, чтобы оправдать надежды.

Диагностические возможности клиники

Для успешной терапии и безопасной медицинской помощи детям и взрослым частная клиника «Капелька» располагает замечательной инфраструктурой и передовыми технологиями. Благодаря использованию современного оборудования все отделения следят за тем, чтобы пациенты проходили эффективную диагностику.

Методы постановки диагноза, доступные в клинике в Днепре, включают, но не ограничиваются следующими методами:

Многослойная компьютерная томография: используются рентгеновские лучи и набор детекторов рентгеновского излучения, для измерения количества излучения, поглощенного телом.

Электронейрография: диагностическое неврологическое оборудование, разработанное на базе электромиографии (ЭМГ) для измерения разницы потенциалов, создаваемых лицевой мышцей.

DEXA: диагностический тест, выполняемый для измерения плотности костной ткани. Анализируется состояние костей и риск переломов, связанных с остеопорозом.

Квалифицированные педиатры диагностируют и лечат общие заболевания и проблемы детей. Они также предоставляют полезные рекомендации по профилактике. Терапевты обследуют взрослых пациентов и назначают эффективное лечение. При необходимости больной направляется к узкопрофильным специалистам.

В чем наши приоритеты

На протяжении многих лет в медицинском центре «Капелька» в Днепропетровске проводится диагностика и лечение детей и взрослых в различных направлениях медицины. Качественное обслуживание, которое предлагает клиника, возможно за счет высокой квалификации персонала, сервиса на европейском уровне и лицензированных препаратов нового поколения.

Что мы предлагаем:

Максимально высокая оценка состояния здоровья.

Организованная форма получения помощи.

Оформление декларации с семейным врачом.

Выбор любого времени обращения в клинику (можно без предварительной записи на прием).

Более 40 врачей различной специализации.

Гибкая форма расчета за услуги клиники.

Удобное месторасположения МЦ.

Полный спектр услуг по доступным ценам.

В сфере частной медицины произошли большие перемены. Медицинские работники адаптировались к новым формам обслуживания пациентов. Медицинский центр «Капля» предоставляет лучшие услуги по приемлемым ценам в Украине. Записывайтесь на прием на сайте или по телефону, указав удобное для вас время.