Канал «Футбол 3»: что предлагается болельщикам

«Футбол 3» – продолжатель «семейства» одноименных каналов с индексами 1 и 2. Основная цель создателей, которые презентовали свое детище в феврале 2020 года, – показать болельщикам еще больше контента, причем уникального. Канал «Футбол 3» – это спортивный проект компании «Медиа Группа Украина». Вещание осуществляется исключительно на украинском языке и в формате HD.

Немного истории

Над созданием этого медиапродукта трудился целый коллектив во главе с директором Александром Денисовым. Предыдущие успешные проекты гарантировали новую аудиторию, особенно ввиду такого отличного качества вещания. Смотреть «Футбол 3» в большей мере предпочитают именно футбольные болельщики, ведь, как понятно из названия, он узконаправленный. Однако в мире существует так много интересных лиг, чемпионатов и кубков, что показывать всегда будет что.

Еще одна изюминка – программы собственного производства, которые часто показывают в эфире. Болельщики всегда имеют возможность услышать мнение экспертов, функционеров, футбольных звезд. Кроме аналитических передач доступны также ток-шоу, развлекательные программы спортивного жанра и все, что связано с футболом.

Преимущества и ориентация канала

Среди преимуществ канала «Футбол 3» можно выделить:

HD-качество в режиме онлайн;

трансляции без длительной рекламы;

отсутствие задержек и пауз.

На этом канале всегда интересно и футбольный болельщик найдет что посмотреть. Однако не только зритель с опытом найдет для себя увлекательные программы, но и тот, кто только начал погружаться в данный вид спорта. Удастся разобраться во всех тонкостях и особенностях.

Среди зрителей также есть букмекеры и аналитики, а также те, кто делает ставки на спорт. Эксперты «Футбол 3» подбирают максимально качественный и интересный контент – кроме соревнований также много новостей из мира спорта. В эфире удастся посмотреть интервью, спецвыпуски, посвященные тому или иному событию, конкретной теме.

Особенности контента, популярные первенства

Передачи, чемпионаты и другой медиаконтент подбираются исходя из предпочтений отечественных фанатов футбола. Программа разрабатывается популярными теле- и радиожурналистами, футбольными экспертами, редакторами. Как результат – получается максимально привлекательный для зрителя и, можно сказать, уникальный продукт на отечественном телепространстве.

Все транслируемые спортивные мероприятия привлекательны, однако особенно большую долю зрителей собирают:

Лига наций УЕФА – один из самых престижных турниров среди европейских команд, которые завоевали первые места в национальных чемпионатах. Лига 1 – национальное первенство Франции. Ла-лига – испанский футбольный чемпионат, который является одним из самых сильных в мире. Баталии между клубами привлекают очень многих фанатов. Серия А – итальянская высшая футбольная лига. Это национальное первенство является топовым, а болельщики команд есть по всему миру. Бундеслига – немецкий футбольный чемпионат. Украинская высшая лига.

Среди востребованных матчей также национальные чемпионаты Бельгии и многих других стран. Хотя они не относятся к топовым, все же соревновательное напряжение ничуть не меньше.

Кроме трансляции матчей можно посмотреть также авторские программы. Например, «Топ-матч» демонстрирует самые яркие моменты игр разных чемпионатов мира. Тут можно увидеть умопомрачительные финты, обводки, комбинации и, конечно же, невероятные голы. Аналогов подобным подборкам на украинских каналах нет.