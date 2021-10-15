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Пайка медных труб

Медные трубы для системы отопления – не бюджетное решение. Но, если разводка сделана грамотно, надежнее и долговечнее этого трубопроката нет. Такая конструкция прослужит до 100 лет. Медь выдерживает низкие и высокие температуры: от -40 до +115 градусов С, легка, стойка к коррозии, мало подвержена образованию наслоений, эстетична, имеет минимальный коэффициент температурного расширения. Монтаж выполняется двумя способами: специальными элементами или пайкой. Если использовать обжимные фитинги, придется постоянно контролировать соединения, лучше использовать прессовые модели.

Что необходимо для пайки труб из меди

Капиллярная пайка считается более надежным и универсальным способом монтажа. Этот метод разрешает напрямую соединять медные трубы отопления одинакового диаметра: один конец развальцовывают, для того, чтобы в него можно было другой. Места коммутаций зачищают, обрабатывают флюсом, трубки вставляют одна в другую, паяют, остужают. Процедура не очень сложна, но для ее выполнения нужен опыт, точность и аккуратность исполнения, умение работать с инструментом. При наличии этих качеств домашний мастер может самостоятельно установить систему отопления и сэкономить семейный бюджет.

Что нужно для пайки медных труб?

Преимущественно используется два способа этой коммутации:
Низкотемпературная капиллярная пайка. Этот метод иначе называют мягкой пайкой, которая осуществляется при температуре ниже +450 градусов С. Припоем служат олово, свинец, другие легкоплавкие металлы.
Высокотемпературный отжиг. Процедура выполняется при температуре свыше +450 градусов С. Припоем служит тугоплавкая медь или серебро. Эти металлы разрешают сформировать прочный шов, устойчивый к механическим воздействиям и высоким температурам. Соединение называют твердым, его используют для трубок диаметром от 12 до 159 мм

Как и чем паять медные трубы?

Для монтажа медных труб кроме вышеназванных припоев потребуется инструмент и другие материалы:

  • для удаления оксидов, улучшения растекаемости припоя, снижения поверхностного натяжения используют флюс;
  • труборез высокого качества, чтобы форма при разделке не заминалась;
  • для снятия заусенцев нужен фаскосниматель;
  • щетка или ершик для очистки внутренних поверхностей;
  • газовая горелка;
  • для высокотемпературных работ – смесь ацетилен-воздух или пропан-кислород, для низкотемпературных соединений – чистый бутан или смесь пропана и бутана;
  • рулетка, уровень, маркер, молоток.

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