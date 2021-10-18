 

Особенности доставки товаров из Китая в Украину для малого бизнеса

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Особенности доставки товаров из Китая в Украину для малого бизнеса

Особенности доставки товаров из Китая в Украину для малого бизнеса

Стремительно развивающаяся промышленность Китая захватывает рынки всего мира. Не стала исключением и Украина. Малый бизнес нашей страны преимущественно ориентируется на онлайн-торговлю. И в такой работе наиболее важными являются два аспекта: найти надежных поставщиков и организовать быструю доставку грузов из Китая в Украину, от производителя к потребителю.

Где найти партнеров

Несмотря на то, что интернет-сайты забиты предложениями от производителей, которые предлагают привлекательные цены, найти среди них действительно надежные не так легко. Чтобы не попасться на посулы обманщиков и мошенников, нужно провести проверку:

- отыскать в интернете как можно больше сведений о производителе или посреднике;

- узнать, как долго продавец существует на рынке;

- затребовать у менеджера бизнес-лицензию или регистрационный номер;

- позвонить по телефонам, указанным в контактах;

- запросить образец изделия (или купить пробную партию);

- найти агента в Китае, который сможет стать посредником при оплате.

Помните также, что себестоимость товара включает в себя не только стоимость единицы груза при покупке, но также расходы на доставку, таможенные пошлины, хранение на складе и другие.

Особенности доставки товаров из Китая в Украину для малого бизнеса

Как организовать доставку

Убедившись, что производитель или продавец готов к сотрудничеству, нужно организовать доставку товара. Это можно сделать самостоятельно или поручить выбор логистической схемы компании-посреднику. Также следует выбрать вид транспорта, которым доставляется в Украину товар. Это может быть:

- самый традиционный для наших стран, дешевый и доступный морской транспорт (занимает от 45 до 65 суток);

- наиболее быстрая, но дорогая авиационная перевозка (занимает около недели);

- набирающая обороты железнодорожная транспортировка, которая на 25-30% дороже морской и занимает 20-22 дня.

Выбор транспортного средства определяется стоимостью перевозки, сроками доставки, а также особыми условиями, если они имеются.

Чтобы сделать доставку из Китая быстрой и надежной, нужно тщательно изучить все особенности международной торговли, подробности таможенных правил обеих стран, оформления финансовой документации, логистические схемы различных маршрутов и многое другое.

Другим вариантом будет поручить все заботы о грузе логистической компании и предоставить кропотливую работу специалистам, хорошо знающим все трудности и подводные камни этого процесса. А самому сосредоточиться на выборе товара и распространении его в Украине, расширяя производство и пробуя новые виды деятельности.

Успешная и надежная работа с поставщиками из КНР вполне возможна, если свести к минимуму риск попасться на уловки мошенников и решить вопрос с транспортировкой.

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Особенности доставки товаров из Китая в Украину для малого бизнеса
Особенности доставки товаров из Китая в Украину для малого бизнеса
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