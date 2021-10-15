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Досуг Вчера, 19:4365
Как выбрать коляску для ребенка

Выбор коляски для вашего малыша – очень важное и ответственное решение. Ребенку предстоит проводить в ней очень много времени, а значит, она должна быть комфортной и безопасной.  При выборе нужно учитывать и интересы родителей: коляска должна подходить по весу, размеру, быть удобной в использовании.

Лучший вариант решения этой проблемы — коляска детская Chicco. Этот бренд производит детские товары высокого качества. В их ассортименте есть множество колясок, отвечающих потребностям, как детей, так и родителей.

Что нужно учесть при выборе коляски

В первую очередь, необходимо определиться с размером. Подумайте, как вы будете ее носить, как входить с ней в лифт, сколько места она займет в вашем доме. Обратите внимание и на погодные условия, в которых вы будете использовать коляску, стоит предусмотреть защиту малыша от холода и дождей.

Чтобы обеспечить ребенку максимальную безопасность, нужно изучить особенности конструкции коляски. Рама должна быть устойчивой и прочной, колеса – обеспечивать маневренность и удобство управления. Стоит также внимательно изучить тормозную систему.  

Какая модель коляски лучше подойдет вашему малышу

Чтобы подобрать хорошую коляску, нужно внимательно изучить существующие модели. Выбор будет зависеть от возраста ребенка, его потребностей и запросов родителей. На сайте Аvtokrisla.com представлены следующие типы колясок от Chicco:

  1. Прогулочная. Такие коляски предназначены для деток от полугода до трех лет, которые уже могут долго сидеть и активно исследуют мир. Они обычно очень легкие и просто складываются, имеют защиту от дождя и солнца, поэтому подходят для долгих прогулок в любую погоду.
  2. Трость. Она подойдет для детей, которые уже научились ходить, но быстро устают и не могут преодолевать значительные расстояния самостоятельно. Коляски-трости очень легкие и компактные, поэтому их всегда можно взять с собой и разложить, когда малыш устанет и захочет передохнуть.
  3. Трансформер может использоваться и как прогулочный вариант, и как люлька. Это самое удобное решение, если вашему ребенку требуются оба типа. Покупать их по отдельности – весьма затратно для семейного бюджета, да и места они будут занимать очень много.
  4. Универсальная 3 в 1. Ее возможности еще шире, она сочетает в себе люльку, прогулочную коляску и автокресло. Такой покупкой вы полностью решаете вопрос с транспортировкой ребенка до 3 лет.

Chicco также предоставляет широкий выбор дизайнерских решений для колясок. Внимательно изучив ассортимент, вы сможете подобрать такой транспорт для малыша, который подойдет именно вам.

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Как выбрать коляску для ребенка
Как выбрать коляску для ребенка
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