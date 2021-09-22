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Досуг Сегодня, 10:240
Частный дом престарелых - преимущества и недостатки

Дом престарелых – уход за пожилыми людьми

Ухаживать за пожилыми людьми – долг, который каждый из нас должен выполнить по отношению к своим близким. Но жизнь не всегда складывается так, что мы имеем возможность лично делать все, что нужно для ухода за стариком. Ведь, как и всем, нам приходится работать, заботиться о своей семье, ежедневно выполнять множество обязанностей. А болезни и старость, как известно, редко приходят согласно нашим планам. Решением этой проблемы может стать частный дом престарелых https://rena-med.com/dom-prestarelyh-kiev/ в Киеве - пансионат для пожилых людей.

Частный дом престарелых – это место, где люди преклонного возраста могут получить необходимую заботу, уход, лечение и социализацию. Так что же так часто останавливает нас от обращения в такое специализированное заведение?

Частный дом престарелых - преимущества и недостатки

Фото: https://rena-med.com/

Преимущества и недостатки частного дома престарелых

Пожалуй, главный недостаток и сложность такого решения – непростой этап принятия и адаптации самого старика к переменам. Для многих переезд из дома дается нелегко. И близким достаточно сложно игнорировать это. Однако, достоинства такого решения в перспективе многочисленны:

  • Проживающие в пансионате старики отлично социализируются – находят новых друзей, общаются с персоналом, активно проводят время за играми, прогулками, участвуют в праздниках и общих мероприятиях, которые часто проходят в стенах центра.
  • Хронические заболевания, которыми страдают практически все люди преклонного возраста, постоянно наблюдают специалисты. При помощи постоянной поддерживающей терапии и регулярного контроля здоровья, недуг можно взять под контроль.
  • При необходимости, бабушка или дедушка может получить курс реабилитации после перенесенного инфаркта, инсульта, перелома шейки бедра и т.д. В пансионате работают квалифицированные реабилитологи, которые помогают эффективно восстановить утраченные возможности организма.
  • Каждый постоялец центра получает всю необходимую помощь в бытовых вопросах: старикам помогают поддерживать личную гигиену, их вещи стирают, в комнатах проводится ежедневная уборка. Вкусно и полезно кормят стариков 5 раз в день.
  • Для лежачих больных пансионаты оказывают помощь с перевозкой, доставкой больного от кровати до кровати. Многие дома престарелых сотрудничают со службами перевозки больных. К примеру, служба перевозок больных "Medical-car" https://medical-car.com/ru/kyiv/ в Киеве сотрудничает с десятком частных пансионатов, предлагая скидки для их клиентов.

Как видим, обращение в частный пансионат для пожилых – это действительно хорошее решение. И возможность предоставить своим состарившимся родственникам достойные условия жизни. Конечно, вы будете навещать своих родителей, бабушку или дедушку. Но в то же время вы будете знать, что дорогой вам человек находится в руках профессионалов, имеет все необходимое и доволен своей жизнью.

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