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В Бундеслиге оживает интрига, а Наполи разрывает чемпионат Италии: обзор топ-лиг

В европейском клубном футболе разгар сезона, когда горячие матчи национальных первенств чередуются с еврокубками. Чемпионат Италии после многолетнего доминирования Ювентуса опять начинает радовать настоящими чемпионскими гонками. После прошлогодней победы Интера теперь болельщиков снова наверняка ждет затяжная борьба за Скудетто.

В предшествующем сезоне роль доминирующей силы на старте примерил Милан, а сейчас лидером гонки является Наполи. Команда из Неаполя – единственная в топ-5 лиг Европы, еще не терявшая очки к моменту ухода на перерыв сборных. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли 7 из 7 стартовых туров чемпионата Италии и не собираются сбавлять темпы:

  • 1-й тур – Венеция, 2:0.
  • 2-й тур – Дженоа, 2:1.
  • 3-й тур – Ювентус, 2:1.
  • 4-й тур – Удинезе, 4:0.
  • 5-й тур – Сампдория, 4:0.
  • 6-й тур – Кальяри, 2:0.
  • 7-й тур – Фиорентина, 2:1.

Следующим в таблице идет Милан, отстающий на 2 балла, а замыкает тройку прошлогодний чемпион Интер. А вот у Ювентуса дела не очень хороши: к паузе на игры сборных команда шла седьмой, имея 3 победы и по паре ничьих и поражений. Поэтому в текущем сезоне туринцам, похоже, титул опять не светит.

Чемпионат Германии по футболу: первое поражение Баварии

В Бундеслиге, сезон которой начался с осечки Баварии (ничья с Менхенгладбахом), по итогам 7 туров начала вырисовываться интрига. Пока рано говорить о реальном сражении за чемпионство, но после 6 матчей без поражений Бавария в 7-м туре уступила Айнтрахту. Несмотря на доминирование мюнхенской команды, конвертировать его в достаточное количество голов не вышло.

Несмотря на то, что Бавария все так же смотрится доминатором, чемпионат Германии по футболу пока что не выглядит скучным благодаря раннему отрыву фаворита. Для нейтрального наблюдателя это плюс, потому что когда уже после нескольких туров лидер явно вырывается вперед, то интерес к лиге угасает. Скорее всего, победителем чемпионата Германии по футболу снова станет Бавария, но пока что следить за лигой интересно.

ПСЖ лидирует во Франции, Челси – в Англии, а Барса – в кризисе

Во французской Лиге-1 все опять стабильно: ПСЖ набрал ход и уверенно лидирует. Даже поражение Ренну (команде с 11-го места) не является тревожным маркером, потому что его причиной стала простая недооценка оппонента. Представить ситуацию, в которой лигу выиграет кто-то другой, очень трудно.

В Англии к моменту перерыва таблицу возглавлял Челси, но его преимущество над Ливерпулем было минимальным. Поэтому АПЛ точно будет радовать интригой и затяжной чемпионской гонкой. Явный список фаворитов турнира вряд ли сформируется раньше конца зимы. Только весной можно будет более-менее точно предугадывать, кому же покорится чемпионство.

Интересно разворачиваются события в Испании. В Примере лидируют Реал, Атлетико и Сосьедад, в то время как Барселона отстала. Из-за финансовых проблем каталонский клуб вряд ли будет претендовать на победу в турнире, и даже попадание в топ-4 для него будет тяжелой задачей. А вот нынешние лидеры Ла Лиги точно еще порадуют плотной борьбой.

Автор sport.ua: Сергей Цыба - https://www.facebook.com/profile.php?id=100009246736006

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Теги: news, новости, Украина, Спорт, Футбол, 7dniv, 7dnivinfo  
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