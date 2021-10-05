Как выбрать ортопедическую подушку для сна?

Полноценный сон очень важен для нашего здоровья и хорошего самочувствия. И если ночью вы чувствуете себя не слишком комфортно, стоит задуматься, удобна ли кровать и постельные принадлежности? Возможно, нужно купить ортопедическую подушку для сна или матрас, сменить пижамы или даже полностью поменять спальное место. Мы решили разобраться в том, как выбрать грамотно ортопедическую подушку, чтобы сон был максимально комфортным.

Чем отличается ортопедическая подушка от обычной?

Большинство из нас привыкли спать на перьевых или пуховых подушках с самого детства. Но ортопеды утверждают, что не все подушки будут одинаково комфортными и не вредящими вашему здоровью, суставам и позвоночнику. Ортопедические изделия (и матрасы, и подушки) отличаются от обычных тем, что они максимально «заботятся» о нашем опорно-двигательном аппарате. Во время сна тело расслабляется, но на ортопедической подушке шея и голова находятся в правильном положении, суставы не перегружаются, мышцы и нервы не защемляются.

Форма ортопедических подушек вполне простая — либо квадратная, либо прямоугольная. А вот наполнение будет отличаться от традиционных изделий для поддержки головы во время сна. Если в обычной подушке внутри пух, перо, поролон, синтепон или холлофайбер, то в ортопедической используются высокотехнологичные наполнители. Как правило, это пена memory (с эффектом «памяти»), латекс или его производные, а также в составе могут быть мини-пружины или даже охлаждающий гель. Эти материалы обеспечивают оптимальный эффект поддержки шеи и головы.

Как выбрать ортопедическую подушку?

Эксперты сайта по продаже товаров для дома podushka.com.ua подобрали для вас перечень полезных советов и критериев по выбору ортопедических подушек для сна.

Лучшими считаются подушки из пены memory, они могут принимать форму изгиба головы и шеи. Выбор другого материала:

латекс подойдет тем, кому удобно спать на достаточно высоких подушках, он обладает хорошим пружинящим эффектом;

мини-пружины могут быть независимыми (системы как в матрасах) или тоже из латекса (более мягкие);

в ортопедических подушках может использоваться и гель — это самый мягкий материал, и к нему нужно привыкнуть;

наполнитель также может быть регулируемым, чтобы изменять его количество в зависимости от ваших предпочтений.