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Досуг Сегодня, 13:5452
Как выбрать ортопедическую подушку для сна?

Полноценный сон очень важен для нашего здоровья и хорошего самочувствия. И если ночью вы чувствуете себя не слишком комфортно, стоит задуматься, удобна ли кровать и постельные принадлежности? Возможно, нужно купить ортопедическую подушку для сна или матрас, сменить пижамы или даже полностью поменять спальное место. Мы решили разобраться в том, как выбрать грамотно ортопедическую подушку, чтобы сон был максимально комфортным.

Чем отличается ортопедическая подушка от обычной?

Большинство из нас привыкли спать на перьевых или пуховых подушках с самого детства. Но ортопеды утверждают, что не все подушки будут одинаково комфортными и не вредящими вашему здоровью, суставам и позвоночнику. Ортопедические изделия (и матрасы, и подушки) отличаются от обычных тем, что они максимально «заботятся» о нашем опорно-двигательном аппарате. Во время сна тело расслабляется, но на ортопедической подушке шея и голова находятся в правильном положении, суставы не перегружаются, мышцы и нервы не защемляются.

Форма ортопедических подушек вполне простая — либо квадратная, либо прямоугольная. А вот наполнение будет отличаться от традиционных изделий для поддержки головы во время сна. Если в обычной подушке внутри пух, перо, поролон, синтепон или холлофайбер, то в ортопедической используются высокотехнологичные наполнители. Как правило, это пена memory (с эффектом «памяти»), латекс или его производные, а также в составе могут быть мини-пружины или даже охлаждающий гель. Эти материалы обеспечивают оптимальный эффект поддержки шеи и головы.

Как выбрать ортопедическую подушку для сна?

Как выбрать ортопедическую подушку?

Эксперты сайта по продаже товаров для дома podushka.com.ua подобрали для вас перечень полезных советов и критериев по выбору ортопедических подушек для сна.

  1. Лучшими считаются подушки из пены memory, они могут принимать форму изгиба головы и шеи.
  2. Выбор другого материала:
  • латекс подойдет тем, кому удобно спать на достаточно высоких подушках, он обладает хорошим пружинящим эффектом;
  • мини-пружины могут быть независимыми (системы как в матрасах) или тоже из латекса (более мягкие);
  • в ортопедических подушках может использоваться и гель — это самый мягкий материал, и к нему нужно привыкнуть;
  • наполнитель также может быть регулируемым, чтобы изменять его количество в зависимости от ваших предпочтений.
  1. Чем шире плечи и крупнее спящий человек, тем выше должна быть подушка.
  2. То же касается, если вы привыкли спать на боку. А вот если спите на спине, берите более никое и плоское изделие.
  3. Если матрас на кровати мягкий, берите также более мягкую и низкую подушку. И наоборот: для жесткого матраса в комплект лучше взять более высокую и плотную.
  4. Не забудьте также и про подходящую по размеру наволочку. Изделия из натурального и гигиеничного хлопка, льна или бамбука будут наилучшим выбором.
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Как выбрать ортопедическую подушку для сна?
Как выбрать ортопедическую подушку для сна?
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