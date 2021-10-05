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Досуг Сегодня, 20:0329
Лучший вариант отопления в 2021 году

Близится зима, и встает вопрос автономного отопления. Среди множества способов наиболее популярными в этом году становятся электроконвекторы, теплый пол под плитку и керамические обогреватели. Чтобы сделать выбор, нужно сравнить особенности и преимущества всех трех вариантов.

Конвекторы и теплый пол

Основные плюсы электрических конвекторов – быстрый монтаж и простота подключения. Прибор вешается на стену или ставится на встроенные ножки. С этим справится любой человек, и не придется платить мастеру, да и сам конвектор стоит недорого.

Нагревательные элементы прибора не контактируют с воздухом, поэтому они не сушат его и не сжигают кислород. В более дорогих моделях могут быть датчики температуры, ионизатор и программируемый модуль. Электроконвекторы работают бесшумно, ведь в них нет вентиляторов. При этом воздух в помещении прогревается достаточно быстро.

Если вы хотите более незаметную систему отопления, чем электрический конвектор – теплый пол под плитку подойдет идеально. Наступать на ледяную поверхность – крайне неприятно. Теплый пол отапливает помещение гораздо быстрее, чем другие приборы. К тому же, вы сможете обойтись без ковриков, паласов и комнатной обуви. Электрический теплый пол бывает трех видов:

  1. Кабельный пол – самый популярный и достаточно бюджетный вариант. Он укладывается в стяжку, что лучше делать на этапе строительства или ремонта. Специальные термостойкие кабели нагреваются под воздействием небольшого тока и отдают тепло напольному покрытию.
  2. Нагревательные маты – это те же кабели, но уже уложенные в определенном порядке и запаянные в специальное полотно. Стяжка не потребуется. В бетонном полу делаются канавки для лучшей сцепки, затем на специальный клей кладутся маты.
  3. Инфракрасная пленка – самый эффективный вариант. Ее можно монтировать не только в пол, но и в стены, и в потолок. Устанавливается за один день.

Керамические обогреватели

Керамика – натуральный материал, хорошо сохраняющий тепло. Она обладает высокой прочностью и легко выдерживает смену температур. В таком приборе установлены керамические пластины, через которые вентилятор прогоняет нагретый воздух. Тепло сохраняется и отдается помещению еще какое-то время даже при отключении питания.

Керамические обогреватели бывают настольными, напольными и настенными. Выбрать подходящую модель вы можете здесь. Самыми мощными считаются напольные обогреватели. Настенные создают в комнате тепловой купол, а настольные достаточно компактны, но выделяют не так много тепла.

У керамических обогревателей есть масса достоинств. Они не перегреваются, не сушат воздух и быстро обогревают помещение. Прибор абсолютно безопасен – при опрокидывании он автоматически отключается. Такие обогреватели могут работать долго, ведь керамические элементы не окисляются.

Ассортимент обогревательных приборов достаточно широк. Выбирайте то, что подойдет именно для вашего помещения. Учитывайте свой бюджет, площадь квартиры или дома и то, насколько простой в установке и использовании прибор вы хотите. А можете комбинировать все три варианта. Теплой вам зимы!

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