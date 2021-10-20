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Досуг Сегодня, 20:0529
Брендовая посуда для ресторанов и кафе: где можно приобрести

На оформление кафе, ресторана, хореке и других мест общественного назначения огромное влияние оказывает посуда. На приобретении данного элемента лучше не экономить, в противном случае посетители могут получить не очень приятные впечатления.

Если заинтересованы в приобретении действительно качественного товара, обратите внимание на брендовую посуду из стекла. С вопросом приобретения поможет интернет-магазин компании Accord Group. В каталоге вы найдете очень большой выбор от самых знаменитых производителей.

Что стоит купить в первую очередь

Компания Accord Group отличается от конкурентов не только качественным товаром, но еще и огромным разнообразием. При выборе обязательно обратите внимание на фарфор. Изделия из такого материала считаются символом роскоши и хорошего вкуса. Сама посуда отлично сопротивляется высоким температурам, а также на протяжении долгого времени сохраняет тепло.

В случае необходимости можете даже заказать фарфор в подарок, а не только для использования себе в заведение. Такой элемент домашнего обихода обязательно себе найдет место на кухне. Плюс в ассортименте можно найти модели с очень интересными и необычными дизайнами, что обязательно не останется незамеченным.  

Чтобы было проще ориентироваться в каталоге, стоит рассмотреть самые востребованные среди покупателей позиции: 

  • бокалы. Они различаются по назначению: имеются изделия для шампанского, вина, коктейля, мартини, воды, коньяка, пива. Выбор зависит от того, какие напитки будут предлагаться именно в вашем заведении; 
  • тарелки. В местах общественного питания для успешного обслуживания клиентов нужно иметь все их виды: сервировочные, столовые, закусочные, суповые, кокиль и пирожковые. У каждой позиции свое назначение. Например, товары из первой категории используются как основа для других блюд и приборов, вторые нужны для подачи горячего, третьи — для салатов и горячих закусок, колбасно-сырной нарезки, сладостей и так далее; 
  • салатники и соусники. Различие идет по форме, типу использования и размерам. Выбор зависит от специфики работы вашего заведения; 
  • кувшины и графины. Необходимы для подачи напитков к столу. Чаще всего используются для сока, воды, вина или крепкого алкоголя. В последнем случае объем емкости не превышает 0,5 литра. Сверху закрывается пробкой, чтобы напиток не терял свой вкус и аромат.

По всем вопросам приобретения обращайтесь в компанию Accord Group. Она сотрудничает только с проверенными брендами, которые смогут вам предоставить посуду высокого качества.

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