Ковролин для лестниц в доме и офисных помещениях

Ковролин – это особо прочное напольное покрытие, поэтому оно идеально подходит для обшивки лестниц как в доме, так и в любом учреждении. Современные производители предлагают множество разных вариантов ковролина, который будет отлично смотреться на лестницах любого помещения.

При выборе материала нужно помнить, что для лестниц из дерева подойдут изделия любого типа, а вот для бетонных и металлических конструкций стоит выбирать только ковролин с эластичной и плотной подложкой.

Варианты отделки лестниц

Существует несколько вариантов отделки лестниц ковролином. Наиболее эстетичный – это сплошное покрытие. Только этот вариант используют в офисах. В доме же можно покрыть ковролином лишь проступи лестницы. Такой метод называется фрагментарным, он совсем неудобен для лестниц, по которым ежедневно ходит большое количество людей.

В первом случае ковролином покрывается вся поверхность лестницы, а уголки для красоты и надежности могут обиваться специальными зажимами и креплениями. Во втором же случае используются специальные накладки. Такой ковролин для лестницы имеет каучуковую основу, которая не скользит и плотно крепится к любой поверхности.

Как стелить ковролин на лестницу

Перед покрытием лестницы очень важно правильно рассчитать нужное количество материала. Также следует выбирать ковролин подходящей ширины, чтобы было меньше работы по подгону материала к ступеням.

Для лестниц стоит приобретать покрытие из полипропиленовых и полиамидных волокон, которые отличаются высокой износоустойчивостью и простотой чистки. Такой материал может использоваться в течение нескольких лет, хотя срок, конечно, зависит от интенсивности хождения.

Далее нужно определить дизайн лестницы и продумать варианты крепления и декорирования, чтобы конструкция была не только красивой, но и удобной для всех пользователей.

Если вы никогда не занимались такими работами, то лучше пригласить специалистов, которые профессионально справятся с задачей и сохранят ваше время и нервы. Если вы хотите провести работы самостоятельно, то нужно тщательно делать замеры, подрезать ковролин отдельно для каждой ступеньки, максимально натягивать материал и плотно крепить его к лестнице на каждом углу.

При правильном выборе материала и профессиональной его укладке можно в течение длительного времени использовать лестницу, которая не изменит свой внешний вид из-за потертостей ковролина.