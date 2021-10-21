Премиум суши в Запорожье - обзор ресторанов и суши-баров

В городе Запорожье японская кухня особо популярна. Это вкусно, необычно и в большинстве случаев еще и полезно. Если вы давно мечтали заказывать роллы на ужин и при этом не набирать лишний вес, то просто обратите внимание на такое заведение, как Venum Sushi в Запорожье. Это новый онлайн-ресторан, который в скором времени определенно станет фаворитом среди большинства потенциальных клиентов. Его открыла известная блогерша Алена Венум.

«Венум Суши»

В этом заведении вы можете попробовать, как авторские, так и классические суши, а также роллы без риса. Стоит отметить, что традиционной «Калифорнии» или «Филадельфии» в меню нет. Они немного изменены и новый вкус точно вас порадует. Роллы очень большие, в них много рыбы, минимум риса. Премиальное блюдо понравится абсолютно каждому. Изучить все доступное к заказу меню вы можете прямо на официальном сайте.

Преимущества «Венум Суши»:

· профессиональное приготовление роллов;

· стильный внешний вид упаковки;

· большой выбор;

· есть бесплатная доставка.

Курьер постарается привезти готовый заказ как можно скорее. Вы можете также самостоятельно указать то время, к которому роллы уже должны быть у вас. Для этого нужно просто сделать заказ прямо на официальном сайте «Венум Суши» и выбрать временной промежуток. Все очень легко. В отзывах многие пишут о том, что сайт максимально простой и понятный, так что с заказом справится каждый.

Watatsumi

Это довольно популярный суши ресторан, который уже несколько лет работает в городе Запорожье. Там вы можете заказать сразу несколько видов блюд. Рассматривается японское, паназиатское и китайское направление. Многие выбирают это заведение из-за вкусных роллов, суши, лапши и рамена. Стоит отметить, что также ресторан создал и бонусную политику для постоянных клиентов. Если вы хотите регулярно получать скидку на заказ, то нужно просто оформить карту лояльности и собирать бонусы. Потом из можно будет обменять на бесплатную порцию роллов или скидки. Оформить такую карту может каждый.

Rock & Roll

Еще один известный ресторан. Он специализируется только на японской кухне. Среди блюд, доступных к заказу, вы можете выбрать, как бюджетные, так и премиальные. Ценник варьируется зависимо от состава роллов и объема порции. Акций в этом заведении нет, но если у вас день рождения, то не забудьте об этом рассказать. Ресторан предоставляет довольно выгодные скидки для именинников в размере 35% на весь чек. Предложение действует только в день рождения. Раньше или позже воспользоваться акцией нельзя.

«Токи»

Это заведение работает навынос и предлагает попробовать бюджетные, но качественно приготовленные роллы. «Токи» гарантирует свежесть используемых ингредиентов. Низкие цены аргументируются тем, что недоступна доставка и зал для гостей. Порции средние. В отзывах часто хвалят классическую «Калифорнию». Вы можете сделать заказ по телефону или прямо на точке. Обычно готовят суши довольно быстро.