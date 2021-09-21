Эндоскопическая хирургия в индустрии красоты

Эндоскопическая хирургия - это малоинвазивный метод вмешательства, который предполагает использование специального инструмента и методов воздействия. При таких операциях используется инструменты-манипуляторы и лапароскоп, инструмент с видеокамерой для проведения операций.

Такая методика позволяет избегать больших послеоперационных шрамов, так как инструменты вводятся под кожу через небольшие проколы, которые незаметны невооруженным взглядом.

Еще одной областью таких операций являются процедуры по эндоскопической подтяжке лица и тела.

Показания и противопоказания к эндоскопическому фейслифтингу

Фейслифтинг при помощи эндоскопической техники становится одной из наиболее востребованных услуг. Он имеет очевидные преимущества по сравнению с классической процедурой:

- Минимальный период реабилитации;

- Низкая травматичность и болезненность;

- Малое количество ограничений.

Рекомендуемый возраст проведения подтяжки лица - до 30 лет, когда кожа сохраняет эластичность. Ограничениями на проведение такой операции являются:

- Если возраст пациента перешагнул за 45 лет;

- Значительно опущение ткани (чрезмерный птоз);

- Избыточное количество кожи.

Таким пациентам врач сможет предложить альтернативные варианты подтяжки.

Как выполняется такая операция

Операции длятся около часа и осуществляются под общим наркозом.

В ходе операции делаются небольшие разрезы, которые после скрепляют без швов, особыми скобками. Разрезы выполняются в местах, недоступных взгляду - на нижнем веке, в ротовой полости, на волосистой части головы. Остающиеся после процедуры мелкие шрамы практически не видны и легко маскируются.

Реабилитационный период после процедуры составляет до пяти дней, а через неделю можно вернуться к привычному образу жизни. И результаты подтяжки будут эффективны на протяжении 5-7 лет.

Особенности подтяжки различных зон лица

Все процедуры осуществляются под общим наркозом.

Для разных зон проводятся специальные операции.

Верхняя зона лица

Она является одной из областей, которая нуждается в подтяжках более всего. Выделяется обработка отдельных участков:

- Исправление формы бровей, которая устранит хмурое и усталое выражение лица;

- Эндоскопическая подтяжка лба поможет убрать межбровные и горизонтальные складки;

- Подтяжка зоны висков, помогающая убрать "гусиные лапки".

Средняя зона

В ней выделяется обработка области скул, обвислости щек, опущения уголков рта, а также удаление глубоких носогубных складок и исправление деформации лицевого овала.

Нижняя часть лица

В области подбородка и шеи эндоскопическая подтяжка выполняется реже, так как для этой области более эффективной является классическая подтяжка.