Как заработать на старом телевизоре?

Если вы нашли старый телевизор, не спешите его нести к мусорным бакам. В нем могут содержаться драгоценные металлы: золото, серебро, платина.

В каких радиодеталях больше всего золота?

Искать золото рентабельно лишь в старых запчастях к электронике, изготовленных еще во времена СССР. Особенно большой процент драгоценных металлов можно найти в радиотехнических изделиях для оборонной промышленности. Здесь не жалели ценные компоненты.

Больше всего драгметаллов содержится в таких деталях как:

Конденсаторы. Наибольшую ценность представляют танталово-серебряные конденсаторы, прекрасный источник технического серебра. Лампы генераторов. Наиболее ценные модели имеют маркировки ГМИ, ГС и ГУ. Микросхемы. Наиболее ценны платы серий 133, 564, 155, 530. Практически все транзисторы, произведенные во времена СССР, содержат ценные металлы. Среди резисторов, наиболее высокий процент ценных металлов содержится в изделиях серий СП и ПП. Потенциометры – выбирайте изделия серий ППЛМ, ПТП и др. Кнопки, разъемы – практически все эти детали желтого цвета содержат определенный процент золота.

Наибольшее количество драгоценных металлов содержатся в платах старых советских ЭВМ. Концентрация золота и серебра составляет около 3%.

Сегодня большинство промышленной радиоаппаратуры уже переработано, так что главным источником аффинажа являются старые радиоприемники, телевизоры, которые еще кое-где сохранились на чердаках и в гаражах.

Как извлечь драгоценные металлы из старых плат самостоятельно

Самостоятельно извлечь из старых деталей драгоценные элементы весьма непросто. Придется купить необходимое оборудование:

кусачки;

емкости для измельчения;

электронные весы;

емкости для кислот и других реактивов;

мерные мензурки;

Придется закупать реактивы и кислоты, которые приобрести не так уж и просто. Если у вас всего несколько старых приемников, закупка всего этого оборудования будет нерентабельна.

Не стоит забывать и об опасности. В процессе извлечения драгметаллов выделяются опасные для здоровья вещества. Понадобится хорошая вентиляция, средства защиты. Подобные эксперименты проводить в квартире, где живут люди нельзя.

Даже если вам и удастся извлечь несколько крупиц золота, оно будет низкой степени очистки. Его не примут ни в ломбард, ни на лом.

Так что если вы нашли дома старый приемник и решили извлечь из него драгоценные металлы, расходы превысят прибыль. Гораздо выгоднее сдать старую технику на запчасти.

Где принимают старые радиодетали

Проще всего сдать старые диоды или транзисторы на ближайшем радиорынке. Это самый простой, но не самый выгодный способ. Здесь их скупают по смешным ценам.

Гораздо прибыльнее сдать старые запчасти на специализированных сайтах. Например, https://radio-detali.com/. Здесь вы сможете с выгодой продать ненужную радиотехнику. Если в вашем городе нет пункта приемки, переслать запчасти можно почтовым оператором. На сайте предоставлен полный прайс на запчасти. Если остались вопросы, их можно задать оператору.