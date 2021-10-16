 

Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»

Досуг Сегодня, 20:0479
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»

Хорошие входные двери не просто защищают дом или квартиру от проникновения взломщиков, но и обязаны справляться еще со многими другими задачами – тепло и звукоизоляция, органичное дополнение интерьера и экстерьера, обеспечение пожаробезопасности, прочее. Как нельзя лучше заданным требованиям соответствуют металлические двери в Одессе, представленные на рынке в широком ценовом диапазоне. За счет многообразия вариаций каждый покупатель компании Зимен гарантировано найдет для себя подходящее решение.

Классификация дверей с учетом сферы применения

Технические характеристики металлических входных дверей разняться в зависимости от назначения и сферы применения. Традиционно бронированные двери в Одессе https://zimen.ua/odessa/vhodnye-dveri-v-odesse выбирают для помещений с повышенными требованиями безопасности – склады, офисы, производственные объекты. Но сегодня все чаще можно встретить усиленные конструкции в экстерьере обычных квартир, частных и загородных домов. Это обусловлено стремлением собственников обеспечить безопасность для себя и других домочадцев, быть спокойными за сохранность имущества на период отсутствия. Если двери устанавливаются во внутреннем помещении на уже закрытом или охраняемом объекте, вполне допустимо рассматривать к покупке бюджетные модели невысокого класса взломостойкости, которые также представлены в магазине Зимен в широчайшем ассортименте.

Стандартные характеристики качественной металлической двери

Бронированные двери – усиленная вариация обычной металлической двери, отличающаяся от стандарта техническими характеристиками и конструкцией. Специалисты едины во мнении, что хорошие входные двери должны обладать следующими характеристиками:

1. Класс взломостойкости не ниже 3-4.

2. Противопожарные свойства.

3. Наличие защиты от вандалов.

4. Качественная отделка, соответствующая сфере применения.

5. Сложная система запирания, включающая сразу несколько замков.

Большинство современных дверей реализуются в полной комплектации, то есть, конструкция полностью готова к установке и не требует никаких дополнительных закупок деталей. Лучше, если короб двери будет устанавливаться вовнутрь, а не в обхват проема – это существенно усложнит задачу взломщика. На сайте Зимен можно купить полотна из наличия со склада (в стандартных размерах и комплектации), а также выбрать опцию изготовления по индивидуальным параметрам – в любом случае, цена останется доступной.

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Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
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Досуг

Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Хорошие входные двери не просто защищают дом или квартиру от проникновения взломщиков, но и обязаны справляться еще со многими другими задачами – тепло и звукоизоляция, органичное дополнение интерьера и экстерьера, обеспечение пожаробезопасности, прочее.
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