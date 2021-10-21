Аренда автокрана «Машека» в Киеве – услуга, востребованная в первую очередь строительными и коммунальными организациями. Тяжёлая техника необходима для выполнения огромного спектра работ, а позволить себе её приобретение – не всегда оправданное решение с экономической точки зрения.

Что такое автокран «Машека»

Автокран «Машека» – это подъёмный механизм, установленный на базу автомобиля МАЗ, чаще всего он используется для выполнения строительных работ. Но главной его особенностью, как ни странно, остаётся мобильность и возможность перегонять кран из одной локации в другую даже в черте города. Тот факт, что подъёмный механизм установлен на автомобиле МАЗ, позволяет использовать кран для самых разных целей. Если вам понадобится эта спецтехника, оставляем ссылку https://dptrans.com.ua, перейдя по ней, вы попадете на сайт компании "ДиПи Транс", где вы можете ознакомиться с каталогом автокранов и взять в аренду на выгодных условиях. Работу выполняют опытные операторы, имеющие всю необходимую документацию. Компания оказывает услуги по Киеву и области.

Технические характеристики:

грузоподъёмность – 25 тонн;

вылет стрелы – 28 метров;

масса – 22,5 тонны;

габариты – 12/2,5/3,8 метра.

Если обратить внимание на габариты и вес автокрана Машека, становится понятно, что, несмотря на то, что его эксплуатационные характеристики впечатляют, сама конструкция относительно небольшая. Это позволяет использовать кран и в городе, и на многих других объектах.

Преимущества крана «Машека»

Преимуществ у данной конструкции очень много, и в первую очередь – это база МАЗа. Благодаря ей кран не нужно транспортировать на объект, используя вспомогательную технику. Он может добраться в любую локацию самостоятельно. Даже наличие сложного дорожного полотна или полное бездорожье не станут препятствием. В целом даже сложные погодные условия, размытый грунт, отделение и тому подобные природные явления не являются препятствием.

Оптимальные габаритные размеры и относительно небольшой вес позволяют заказать кран «Машеку» даже для выполнения работ в черте города. Стоит отметить, что наряду со строительными компаниями его арендуют и многочисленные коммунальные организации. С его помощью можно провести ремонт фасадов высотой до 28 метров, провести техническое обслуживание электропровода, осуществить монтаж и демонтаж различных съёмных объектов. Вообще спектр задач, для выполнения которых понадобятся услуги автокрана МАЗ, практически неограничен, и возможно, в ближайшем будущем его помощь будет нужна и вам.

Перечень работ:

промышленное строительство;

монтаж различных конструкций;

демонтаж и реконструкция зданий;

монтажные работы с высотными конструкциями и их установка;

монтаж и обслуживание инженерных сетей (установка систем кондиционирования и вентиляции на крышах);

коттеджное строительство и многое другое.

Особенности конструкции

Шасси данного вида кранов подходит для совершения достаточно сложных маневров. Это позволяет использовать кран при плотной городской застройке и на объектах со сложным ландшафтом. Использование крана полностью безопасно. Это современная конструкция, созданная с учётом принятых на государственном уровне стандартов безопасности. Поэтому при условии соблюдения техники безопасности для работы с краном сотрудникам и окружающим людям ничего не грозит.