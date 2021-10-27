Как выбрать воздушные шары

Ни один праздник не обойдется без ярких и красивых воздушных шариков. Для того чтобы выбрать нужные вам шары, обратите внимание на то, что в продаже есть латексные и фольгированные шарики. Они имеют свои преимущества и недостатки. Перед покупкой вам нужно знать, что вы ищите.

Особенности воздушных шаров

Фольгированный шар отличается от латексного не только материалом, из которого он сделан. Ознакомьтесь с этим руководством по шарам из латекса и фольги, чтобы выбрать именно тот вариант, который вам нужен.

Преимущества воздушных шаров из фольги. В отличие от латекса, фольгированные шары не сдуваются так быстро. Вы можете купить предварительно надутый шар из фольги, готовый к использованию. Это делает их хорошим выбором для отправки друзьям и знакомым в качестве подарка. Долговечность достигается за счет материала, из которого они сделаны. Майларовый материал, покрытый фольгой, практически непроницаем, поэтому не сдувается. Шары из фольги бывают разной формы. Это очень удобно с практической точки зрения, так как открывает много возможностей для декора и подарков.

Недостатки фольгированных шаров. Майлар является синтетическим материалом, поэтому не разлагается в окружающей среде. Сегодня нет методов для их повторной переработки. Эти шары дороже, чем латексные. При покупке обратите внимание на стоимость, чтобы рассчитать затраты.

Преимущества латексных шаров. Латекс является универсальным материалом. Его можно растягивать и связывать, чтобы получить разные формы. С их помощью можно изобразить животных. Сегодня производители выпускают биоразлагаемый латекс, он безопасен для окружающей среды, так как поддается вторичной переработке. Латексные шарики также являются хорошим выбором, когда бюджет небольшой. Они дешевые, но очень красивые. Их легкий вес позволяет создавать разнообразные оригинальные украшения. В качестве наполнения можно использовать обычный воздух и гелий.

Недостатки латексных шаров. Проницаемость латекса влияет на срок службы. Для того чтобы увеличить время плавания шариков, их обрабатывают специальным гелем. Эта особенность влияет на сроки подготовки декорации. В большинстве случаев ее нужно делать в день мероприятия или за день до него.

Магазин скай шар предлагает большой выбор латексных и фольгированных шаров. Также можно заказать готовые композиции к различным мероприятиям.