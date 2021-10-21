Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві

Профтруба — це вид сучасного будівельного металевого прокату. Профільні труби використовуються в різних сферах будівництва. Вони можуть бути виготовлені зі сталі та пластику (в залежності від виробника та моделі). Металеві профілі виконані з нержавіючої сталі, чорної сталі, алюмінію або міді. Також популярні труби з різних варіацій ПВЛ, поліпропілену, поліетилену і т.п.
Багато полімерних профтруб мають багатошарову структуру, що доповнена шарами з алюмінію або скловолокна. Це дозволяє матеріалу триматися краще.
Профтруба: властивості та виготовлення
Профільна труба має наступні особливості:
- Металева міцність. Класичні труби менш міцні порівняно з прокатом. Профільна труба витримує велику вагу, що робить її привабливим варіантом для будування вишок.
- Зручна форма. Профільна труба має прямокутну форму, що полегшує процес встановлення та ремонтних робіт. Крім того, форма зручна для транспортування, обробки та зберігання.
- Невелика вага. Профільна труба важить небагато (від 300 грамів до 70 кг), що забезпечує легкість у перевезенні. Не дивлячись на малу вагу, труба має характеристики, що дозволяють використовувати її для ремонту будь-якого будинку.
- Недорога ціна. В порівнянні з іншими продуктами даного сегменту, профільна труба має демократичну вартість. Це забезпечує її популярність у різних верств населення. Існують як зовсім бюджетні варіанти, так і більш дорогі.
Профільна труба виготовляється за допомогою методу екструзії, під час якого маса матеріалу продавлюється через певні формовані пристрої. На лінії потоку отримана модель калібрується до потрібних значень перерізів і товщини стінки, після чого отриманий виріб охолоджується, проходить через маркування та нарізається на відрізки, що задані виробництвом.
Перед вибором труби потрібно уточнити розмір і форму перерізу. Є тонкостінні та товсті квадратні й прямокутні труби, безшовні та холоднодеформовані овальні (круглі) варіанти. Кожен з видів відповідає своїм цілям.
Для чого потрібна труба
Профтруба використовується у наступних сферах:
- Будівництво та монтаж (встановлення огорож, стовпів і т.п.).
- Машинне будівництво. Часто профтруба слугує матеріалом для будівництва висотних баштових кранів.
- Будівництво естакад, ліній ЛЕП.
Крім того, профтруба експлуатується для будівництва офісів, приватних будинків, квартир і т.п. Дуже часто вироби слугують допомогою під час ремонту бесідок, сходів, навісів і подібних зовнішніх елементів інтер'єру. Будувати, використовуючи профільний прокат, швидко та недорого, що цінують усі. Крім того, зварники вважають, що працювати з профільними трубами дуже просто, особливо, якщо клієнт підбирає вірні габарити виробу.
Профтруби користуються попитом для будування спортивного обладнання. З цього матеріалу виготовляють основні деталі тренажерів, а також спортивно-гральних комплексів. Основною перевагою залишається здатність витримувати великі навантаження. Також вироби використовуються в якості деталей для інтер'єру. Наприклад, трубу можна вигнути особливим чином для розробки декоративного елементу. Завдяки характерній гнучкості труба піддається зовнішньому впливу.
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