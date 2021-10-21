Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві

Профтруба — це вид сучасного будівельного металевого прокату. Профільні труби використовуються в різних сферах будівництва. Вони можуть бути виготовлені зі сталі та пластику (в залежності від виробника та моделі). Металеві профілі виконані з нержавіючої сталі, чорної сталі, алюмінію або міді. Також популярні труби з різних варіацій ПВЛ, поліпропілену, поліетилену і т.п.

Багато полімерних профтруб мають багатошарову структуру, що доповнена шарами з алюмінію або скловолокна. Це дозволяє матеріалу триматися краще.

Профтруба: властивості та виготовлення

Профільна труба має наступні особливості:

Металева міцність. Класичні труби менш міцні порівняно з прокатом. Профільна труба витримує велику вагу, що робить її привабливим варіантом для будування вишок.

Класичні труби менш міцні порівняно з прокатом. Профільна труба витримує велику вагу, що робить її привабливим варіантом для будування вишок. Зручна форма. Профільна труба має прямокутну форму, що полегшує процес встановлення та ремонтних робіт. Крім того, форма зручна для транспортування, обробки та зберігання.

Профільна труба має прямокутну форму, що полегшує процес встановлення та ремонтних робіт. Крім того, форма зручна для транспортування, обробки та зберігання. Невелика вага. Профільна труба важить небагато (від 300 грамів до 70 кг), що забезпечує легкість у перевезенні. Не дивлячись на малу вагу, труба має характеристики, що дозволяють використовувати її для ремонту будь-якого будинку.

Профільна труба важить небагато (від 300 грамів до 70 кг), що забезпечує легкість у перевезенні. Не дивлячись на малу вагу, труба має характеристики, що дозволяють використовувати її для ремонту будь-якого будинку. Недорога ціна. В порівнянні з іншими продуктами даного сегменту, профільна труба має демократичну вартість. Це забезпечує її популярність у різних верств населення. Існують як зовсім бюджетні варіанти, так і більш дорогі.

Профільна труба виготовляється за допомогою методу екструзії, під час якого маса матеріалу продавлюється через певні формовані пристрої. На лінії потоку отримана модель калібрується до потрібних значень перерізів і товщини стінки, після чого отриманий виріб охолоджується, проходить через маркування та нарізається на відрізки, що задані виробництвом.

Перед вибором труби потрібно уточнити розмір і форму перерізу. Є тонкостінні та товсті квадратні й прямокутні труби, безшовні та холоднодеформовані овальні (круглі) варіанти. Кожен з видів відповідає своїм цілям.

Для чого потрібна труба

Профтруба використовується у наступних сферах:

Будівництво та монтаж (встановлення огорож, стовпів і т.п.).

Машинне будівництво. Часто профтруба слугує матеріалом для будівництва висотних баштових кранів.

Будівництво естакад, ліній ЛЕП.

Крім того, профтруба експлуатується для будівництва офісів, приватних будинків, квартир і т.п. Дуже часто вироби слугують допомогою під час ремонту бесідок, сходів, навісів і подібних зовнішніх елементів інтер'єру. Будувати, використовуючи профільний прокат, швидко та недорого, що цінують усі. Крім того, зварники вважають, що працювати з профільними трубами дуже просто, особливо, якщо клієнт підбирає вірні габарити виробу.

Профтруби користуються попитом для будування спортивного обладнання. З цього матеріалу виготовляють основні деталі тренажерів, а також спортивно-гральних комплексів. Основною перевагою залишається здатність витримувати великі навантаження. Також вироби використовуються в якості деталей для інтер'єру. Наприклад, трубу можна вигнути особливим чином для розробки декоративного елементу. Завдяки характерній гнучкості труба піддається зовнішньому впливу.

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