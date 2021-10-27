Женские стеганые пальто 2021-2022 - модные модели

Сегодня среди большого разнообразия верхней одежды женщины останавливают свой выбор на стеганом пальто. Такая одежда не только теплая, но и стильная. Главное отличие от классической модели — наличие фактурных строчек. Дизайнеры в своих коллекциях предлагают большой выбор женских стеганых пальто самых разных фасонов и расцветок. Заказать понравившеюся вещь по выгодной стоимости можно на интернет-платформе Shopsy с оперативной доставкой в любой уголок Украины.

Какое купить стеганое пальто?

Современные бренды шьют стеганые изделия, используя различные материалы и узоры. Для придания большей оригинальности женские пальто украшают натуральным или искусственным мехом, замшей, кожаными вставками или твидом. В качестве застежек используются пуговицы, змейки или даже металлические заклепки. Стоит более подробно рассмотреть модели, которые будут актуальны в этом сезоне и не утратят свою популярность и в следующем году.

Стильное стеганое пальто с капюшоном

Этот вариант станет отличным приобретением для суровой зимы, ведь такой аксессуар как капюшон отлично защитит от холода и пронизывающего ветра. Модный фасон придется по душе тем девушкам, которые даже в сильные морозы не надевают головные уборы. В пальто капюшон может отстегиваться или быть пришитым. Стеганая верхняя одежда будет хорошо смотреться с джинсами различных фасонов, утепленными лосинами или джеггинсами.

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Короткое пальто из стеганной ткани

Такие изделия еще называют полупальто. Главное их отличие — длина до середины бедра. Бренды также предлагают более короткие варианты с подолом чуть ниже талии. Эта верхняя одежда способна заменить привычный жакет, конечно когда это позволяет погода.

Не знаете, с какой обувью носить стеганное пальто укороченной длины? Это могут быть и элегантные ботильоны, массивные ботинки на тракторной подошве, сапоги до колена и даже утепленные кроссовки.

Приталенное стеганое пальто с поясом

Изделия такого кроя считаются наиболее популярными и востребованными у девушек. Они идеально садятся по фигуре, подчеркивают все ее достоинства и акцентируют внимание на линии талии. Вариант станет удачным решением для тех дам, которые предпочитают строгие брюки, юбки-карандаш, платья-футляры и обувь на высоком каблуке. Дополнить образ можно перчатками и элегантным шарфом.

Стеганое пальто с высоким воротником

Такие экземпляры отлично подходят женщинам, которые не любят дополнять образ шарфом. Высокий воротник не только защитит шею от холода, но и хорошо преобразит сформированный лук. В пальто с высоким воротом девушка будет выглядеть элегантно, женственно и стильно. Крой такой верхней одежды может быть как приталенным, так и свободным.

Если говорить о цвете, то универсальными и подходящими считаются черные или белые стеганые пальто, независимо от цветотипа женщины. Пальто в данном исполнении комбинируются практически с любыми вещами из гардероба.