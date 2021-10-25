 

ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту

Досуг Сегодня, 18:4348
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту

ЛОР-врач — специалист, занимающийся профилактикой и лечением заболеваний, связанных с ухом, горлом и носом. Доктор занимается сразу тремя органами человека, потому что они находятся в тесной связи друг с другом. Если вас интересует ЛОР врач в Дарницком районе, обратите внимание на медицинский центр “Беттертон”. Здесь прием ведет Палферова Ассоль Владимировна. Врач специализируется на аппаратной и компьютерной диагностике слуха, коррекции различных по степени сложности нарушений, терапии грибковых и воспалительных процессов в ушах и носу. 

Записаться на прием можете прямо сейчас через сайт клиники. С посещением специалиста, если у вас есть сомнения по поводу вашего здоровья, лучше не тянуть. В противном случае ситуация может усугубиться до точки невозврата. 

Что может стать причиной для визита к врачу 

Обязательно стоит записаться на прием к ЛОР-врачу в следующих случаях: 

  • на миндалинах стал образовываться белый налет; 
  • охрип голос, появился кашель, сопровождающийся болью в горле; 
  • насморк; 
  • началось кровотечение из носа, не сопровождающееся случайным повреждением сосудов;  
  • нарушились функции слухового аппарата; 
  • появился шум в голове, звон в ушах; 
  • сон сопровождается сильным храпом; 
  • наличие дискомфорта или болевого ощущения в области верхнечелюстной пазухи, зубов верхней челюсти, висков, корня и спинки носа. 

Специалист поможет не только справиться с недугом, но и определит причины его появления, а также позволит снизить вероятность рецидивов. Грамотный врач также в обязательном порядке даст рекомендации по профилактике ЛОР-заболеваний.

Что входит в диагностику заболеваний 

Для постановки диагноза ЛОР-врачи используют современное оборудование. Если это первичное посещение, в обязательном порядке проводится эндоскопический осмотр. Это позволяет выявить патологии органов, а также определить их причину появления. Для маленьких пациентов используются специальные инструменты, в конструкции которых учтены особенности строения ЛОР-органов детей.

Если вам нужно обратиться к доктору за помощью, ответственно отнеситесь к вопросу выбора специалиста. От этого будет зависеть правильность постановки диагноза, а также эффективность и скорость лечения. Очень хорошую репутацию среди пациентов имеет ЛОР-врач Палферова Ассоль Владимировна. Так что можете постараться записаться на прием именно к ней. Тогда по поводу качества обслуживания не придется сомневаться. 

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